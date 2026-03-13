Эндометриоз — у каждой десятой: В Сеченовском университете нашли способ лечить его без удаления матки

13 марта отмечается Всемирный день осведомленности об эндометриозе. Это одно из самых распространённых гинекологических заболеваний, которое часто становится причиной бесплодия. Согласно данным ВОЗ, эндометриозом страдают 10% женщин в мире (это почти 176 миллионов). Доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского университета, к.м.н., гинеколог-хирург Алексей Шкляр рассказал Life.ru, что нужно знать женщине, чтобы избежать осложнений и родить здорового ребёнка.

«При эндометриозе клетки внутренней оболочки матки разрастаются за её пределами, вызывая воспаление и сильные боли в области таза, обильные и болезненные месячные. Полностью вылечить эндометриоз нельзя, его причины неизвестны, и от него никто не застрахован», — предупреждает эксперт.

До недавнего времени существовало два способа лечения эндометриоза: хирургический и медикаментозный. Первый предполагает удаление матки, второй гормональную терапию. Но в прошлом году в Сеченовском университете впервые применили новый способ лечения — лазерный дриллинг, который позволяет избежать удаления матки.

«Часто пациентки разных возрастных групп приходят с жалобами на болезненные и обильные менструации или на межменструальные кровяные выделения. Причём многие ранее были на консультации у гинеколога, им делали УЗИ, но диагноз не поставили. А мы в процессе диагностики выявляем эндометриоз. Женщины плохо осведомлены о самом заболевании ещё и потому, что в обществе есть распространённое заблуждение, что болезненные менструации можно и потерпеть, а после родов всё пройдет. Однако беременность не наступает, и боли не проходят, а что делать, непонятно», — отметил специалист.

Обильные и болезненные менструации, а также хронические тянущие боли внизу живота — повод для женщины обратиться к врачу. Обильность менструаций оценивается самой пациенткой. Критерий обильности по миллилитрам и количеству прокладок существует, но в гинекологическом сообществе принято ориентироваться на мнение самой пациентки.

Ежегодный осмотр у гинеколога обязателен для всех. Наружный генитальный эндометриоз часто протекает скрыто и обнаруживается только на УЗИ или при осмотре. А аденомиоз (более лёгкая форма) может никак не проявляться на УЗИ, но при этом вызывать сильные боли, обильные месячные и кровотечения в межменструальный период.

Выделить группы риска при эндометриозе сложно — происхождение заболевания до конца не изучено. Предполагается генетическая предрасположенность, но конкретные гены пока не выявлены. В Сеченовском Университете, как и во всём мире, ведётся поиск первопричин. Пока же можно сказать точно: эндометриоз не щадит никого. Он встречается и в 18, и в 25, и в 47 лет. Факторами риска считаются роды и операционные вмешательства, но заболеть может любая женщина. Единственный период, когда заболевание себя не проявляет, — менопауза.

Врачи стараются не допустить операции и делают ставку на консервативную терапию препаратами. Эндометриоз, пролеченный вовремя, перестаёт беспокоить. Да, это гормоны — и это пугает пациенток. Но в случае с эндометриозом гормоны (гестагены) — это хорошо. У них мало побочных явлений — это не те гормоны, которые выделяют надпочечники, это гормоны похожие на прогестерон, которые выделяют яичники, они оказывают хороший терапевтический эффект и обеспечивают профилактику.

«Очень важно своевременно назначить такую терапию — применение гормонов помогает не допустить той стадии, когда эндометриоз нужно оперировать (а это чаще всего наружный генитальный эндометриоз). Но если операции не избежать, в послеоперационном периоде наша задача — не допустить рецидива. Потому что рецидив, повторная операция — это очень тяжёлый случай, когда затронуты внутренние органы и может потребоваться удаление части кишечника или мочевого пузыря. Таких форм мы стараемся ни в коем случае не допускать», — добавил собеседник Life.ru.

В 2025 году в Сеченовском университете впервые стали применять технику лазерного дриллинга матки для лечения аденомиоза — это эндометриоз, при котором пораженные клетки возникают в мышечном слое матки. Как это работает: лазерный пучок с определёнными характеристиками посредством очень тонкого микронного проводника доставляется путём эндоскопических технологий к очагу поражения в мышце матки. Лазер выжигает больные клетки, не трогая здоровые ткани. Метод малоинвазивный и эффективный. Спустя 6 месяцев после процедуры врачи обследовали более 470 пациенток — боли и обильные кровяные выделения ушли.

«Мы сейчас проводим исследования, но уже можно говорить о том, что это методика — существенный прорыв в лечении эндометриоза. Пока в случае наружного генитального или экстрагенитального эндометриоза наша главная задача — не допустить рецидива. Мы смотрим и в сторону развития хирургических и терапевтических техник и постоянно ищем способы предотвратить эндометриоз, выделив группы риска, чтобы чётко понять, у какой пациентки может возникнуть эндометриоз и, воздействуя на первопричину, не дать ему появиться. Это глобальная цель мирового гинекологического сообщества», — уточнил гинеколог-хирург.

Планировать беременность при эндометриозе можно и нужно, но только после консультации у хирурга-гинеколога. Риск бесплодия зависит от того, поражены ли яичники. Кисты «съедают» ткань яичников и уменьшают количество фолликулов, а значит, у женщины будет падать уровень АМГ (гормона фертильности). Но даже в этом случае шансы забеременеть есть, просто они ниже. При эндометриозе тела матки шансы высоки, но может пострадать имплантация из-за плохого кровоснабжения слизистой. Здесь помогают лазерные технологии — они убирают очаги и улучшают возможность имплантации.

Современные методики Сеченовского университета (в том числе после операций) повышают шансы на беременность. Главное — не допустить рецидива. Если он случился, в ряде случаев показана донорская яйцеклетка. Шанс стать мамой есть всегда. А с ВРТ (вспомогательными репродуктивными технологиями) он многократно растёт. Специалисты могут заранее забирать яйцеклетки до тяжёлых операций, оплодотворять их и переносить в матку. Беременность может протекать сложнее, но при грамотном лечении — без проблем.

Перед тем как планировать беременность, важно назначить пациентке терапию гестагенами. Через не менее чем 6 месяцев врач амбулаторного этапа полностью обследует пациентку, чтобы исключить другие факторы, которые могут препятствовать наступлению беременности (со стороны печени, свёртывания крови и другие). Проведя комплексное обследование, врач отпускает её на планирование беременности или в естественном цикле (если сохранены и матка, и яичники), или, если есть необходимость, с привлечением специалистов ВРТ. Современная медицина даёт женщине шанс: при качественно пролеченном эндометриозе тела матки можно забеременеть естественно и родить здорового ребёнка.

«Для ребёнка риск только в том, что генетически мама может передать предрасположенность к эндометриозу. Я советую в том случае, если у будущей мамы диагностирован эндометриоз и она планирует беременность, не откладывать её надолго и родить до 35 лет. Ну и соблюдать общие правила — рациональная диета, здоровый образ жизни, предписания врача. Я ещё раз повторю: не надо бояться принимать гормоны — это гестагены, безопасные препараты, ничего плохого от них не будет. Тем не менее предубеждение против гормонов сохраняется», — отметил Шкляр.

Важно знать не только о гинекологических заболеваниях (миома, опухоли яичников, патология эндометрия), но и в целом следить за организмом. При любых симптомах нужно своевременно обращаться к врачу. В России традиция профилактических осмотров продолжает укрепляться. В отличие от многих стран, где пациенты попадают к врачу слишком поздно, у нас профилактические осмотры доступны в каждой женской консультации. Это позволяет выявлять болезни на ранних стадиях. Эффективность системы подтверждает рост продолжительности жизни женщин в РФ — сегодня это не только 60, но и 70, 90 и даже 100 лет.

Пять показателей женского здоровья: 1. Регулярные менструации. 2. Состояние кожи и волос. 3. Индекс массы тела в пределах нормальных значений. 4. Психологическое состояние. Когда у женщины хорошее настроение – это признак здоровья. Не только самой женщины, но и её семьи. 5. Здоровые дети.

У каждой женщины должен быть свой парикмахер, стоматолог и гинеколог. Это золотое правило, которое я рекомендую всем женщинам соблюдать, тогда на долгие годы будет обеспечено и физическое здоровье, и психоэмоциональное благополучие. Алексей Шкляр Доцент кафедры акушерства и гинекологии Сеченовского Университета, к.м.н., гинеколог-хирург

