В Кабардино-Балкарии врачи выходили малышку весом всего 495 граммов

В Кабардино-Балкарии врачи совершили настоящее чудо, подарив жизнь крошечной девочке, появившейся на свет раньше срока. Ребёнка, весившего при рождении всего 495 граммов, выписали домой спустя полгода окрепшим и здоровым. Об этом рассказал Минздрав КБР в Telegram-канале.

Как уточнили в региональном Минздраве, малышка родилась в октябре прошлого года в перинатальном центре. Её состояние оценивалось как крайне тяжёлое, медики мгновенно включились в работу и сделали всё возможное для спасения.

Мать поступила в больницу с преждевременными родами на шестом месяце беременности. Женщине экстренно провели кесарево сечение, а новорождённую сразу перевели в реанимацию, где за её жизнь боролась целая команда специалистов.

Почти два с половиной месяца кроха провела под пристальным наблюдением врачей. Постепенно состояние стабилизировалось: девочка смогла дышать самостоятельно, и её отключили от аппарата ИВЛ, а затем восстановились и все остальные функции организма.

В марте долгожданный момент настал — окрепшую малышку выписали домой. К этому времени её вес достиг 2770 граммов, а состояние оценили как удовлетворительное. История закончилась счастливым финалом благодаря профессионализму и терпению медперсонала.

Ранее в Подмосковье врачи спасли недоношенного ребёнка, который появился на свет с весом 1750 граммов. На протяжении почти 40 дней мальчик находился в отделении реанимации новорождённых под постоянным наблюдением специалистов. На сегодняшний день ребёнок весит 2300 граммов, полностью адаптирован к внешней среде и развивается согласно возрасту. Недавно вместе с мамой его выписали домой.