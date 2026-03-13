Секс после 80 — не миф: Как пожилые люди продлевают интимную жизнь

Пожилые люди всё чаще сохраняют активную интимную жизнь и ищут способы продлить её на долгие годы. Об этом пишет The New York Times, рассказывая о так называемом «сексуальном долголетии».

Специалисты отмечают, что представление о полном угасании интереса к близости с возрастом давно устарело. Многие мужчины и женщины после 65 лет продолжают жить половой жизнью, хотя с годами она, как правило, меняется.

Главной проблемой становятся не возраст сам по себе, а сопутствующие трудности: боли, снижение желания, сухость, сложности с эрекцией, усталость, стресс и последствия болезней. При этом врачи подчёркивают, что сегодня таких состояний можно корректировать — от изменения образа жизни до медикаментов и специальных средств.

Эксперты советуют не сводить близость только к привычному сценарию и не измерять её качеством исключительно через частоту или оргазм. По их словам, более важными становятся гибкость, открытость, чувство юмора и готовность обсуждать, что подходит обоим партнёрам именно сейчас.

Многие пары в возрасте начинают больше ценить другие формы близости: массаж, поцелуи, ласки, секс-игрушки, смазки и тактильный контакт. Такой подход помогает сохранить удовольствие даже при артрите, болях в спине, после операций и на фоне других ограничений.

Отдельно врачи советуют пожилым людям не стесняться говорить о таких вопросах с медиками. По мнению специалистов, в большинстве случаев исправить ситуацию или заметно улучшить качество интимной жизни всё ещё возможно.

Авторы материала делают вывод: сексуальность не заканчивается в молодости. Напротив, для многих именно в зрелом возрасте она становится более честной, спокойной и свободной от прежних стереотипов.

