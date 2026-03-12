Россияне бросились в секс-шопы с приходом весны, но дилдо больше не в трендах

Март у россиян выдался жарким: по данным Life.ru, спрос на товары в секс-шопах вырос на треть по сравнению с прошлым годом, а выручка интим-магазинов подскочила на 37%.

О горячих тенденциях нам рассказала владелица школы сексуального образования Secret и секс-шопов «Точка любви СПБ» Екатерина Шельтик. По её словам, пик спроса на товары 18+ наблюдается в марте каждый год — дело не только в весне и в 8 Марта.

К этому празднику запросов становится больше, а посещаемость увеличивается. Но в этом году прирост клиентов был больше, чем год или два назад к этой дате. По сравнению с 7 марта, прирост 8 марта в этом году составляет примерно 30%. Разница в выручке составила около 37%. В основном покупки происходили во второй половине дня и многие покупатели приходили вместе. Екатерина Шельтик Владелица школы сексуального образования Secret

При этом тренд на секс-игрушки в этом году поутих, а самым ходовым товаром стали костюмы и бельё. Также отмечается рост интереса к уходовой и интимной косметике — различным смазкам, возбуждающим средствам. При этом клиенты интим-салонов стали покупать разные комбинации товаров.

«Покупатели выбирали комбинации — и возбуждающую косметику, и вкусные добавки, и игрушки, чтобы сделать вечер более запоминающимся и насыщенным», — говорит Екатерина.

Экономист Дмитрий Алексеев подтвердил Life.ru, что рынок действительно фиксирует рост спроса на товары для интимной жизни, но в этом нет сенсации.

Для торговли это вполне объяснимая сезонная история. На потребительскую активность в такие периоды обычно влияет сочетание нескольких причин — выход из зимней сдержанности, приближение весны, подготовка к 8 Марта и стремление людей выбирать подарки, связанные не только с пользой, но и с эмоциями. Дмитрий Алексеев Экономист