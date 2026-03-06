Включайте хищников и забудьте про треники: Пошаговая инструкция от сексолога, как разбудить либидо после долгой зимы

За окном слякоть, серость, и единственное, чего хочется — не вылезать из-под одеяла. Но отнюдь не в интимном смысле. Организм в шоке, мозг требует серотонина, а тело предательски намекает, что забыло, зачем нужен второй участник процесса. О том, как предотвратить клиническую смерть страсти и разбудить либидо после долгой зимы, Life.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

Многие женщины любят придумывать себе оправдания: «Я устала», «Голова болит», «Зима длинная была». Да бросьте! Зимой в Норвегии полярная ночь, а рождаемость там выше, чем в Сочи. Потому что, когда на улице минус 40, люди не спят — они греются. Александра Миллер Сексолог, психолог

Она привела несколько правил, чтобы разбудить либидо после зимы.

Смените треники и халат на привлекательную одежду

Хватит ходить по дому в серых трениках с вытянутыми коленями, говорит Миллер. По её словам, вид мужа в носках и сандалиях или собственное отражение в мешковатом балахоне убивает либидо сильнее, чем авитаминоз. Сексолог советует купить красивое бельё. Или просто снять всё.

Говорите о желаниях прямо

«Весной не хочется нежности? Не надо через силу изображать ваниль. Хочется агрессии, страсти, драйва? Перестаньте ждать, что он догадается. Мужчины любят конкретику. Им проще понять приказ «на абордаж», чем намеки про «цветы и луну», — говорит эксперт.

Забудьте про диеты. Что? Да!

В начале марта организм не просит сельдерей, он просит углеводов и жира. А где углеводы — там энергия. Накормите его, а потом себя. Сытный ужин с красным вином и шоколадом творит чудеса с замерзшей биохимией. Гастрономическая диверсия — наше всё.

Не ждите идеального момента

Не ждите погоды. Не думайте: «Вот выглянет солнце, тогда заживем». Солнце выглянет в мае. К тому моменту вы окончательно забудете, как пользоваться либидо. Если оно спит так крепко, что будильник в виде «случайных» прикосновений мужа не помогает — это не природа виновата. Это скука. Если вас ничего не заводит — ни шелковые простыни, ни совместный просмотр «50 оттенков», — задумайтесь. Может быть, проблема не в марте? Александра Миллер Сексолог, психолог

Девушкам сексолог советовала включить «режим хищницы», а мужчинам — налегать на витамины и микроэлементы. Главные — это витамин D (почаще выходите на солнце), цинк и селен (можно найти в устрицах, рыбе, орехах и семечках). И не забывайте про овощи и зелень.

Ты — то, что ты ешь. Если ты ешь пельмени с майонезом и запиваешь пивом, не жди, что ниже пояса кто-то встанет по стойке смирно. Там сейчас кома, ибо вся энергия ушла переваривать эту химическую бомбу. Александра Миллер Сексолог, психолог

А ещё важна физическая нагрузка. Не нужно заниматься до потери пульса, просто введите в жизнь упражнения, прогулки.