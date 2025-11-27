Вы всё делаете неправильно: Сексолог назвала 5 промахов мужчин в постели, после которых женщины теряют желание

Сексолог раскрыла, какие ошибки перед интимной близостью превращают спальню в поле боя и лишают женщину желания. В беседе с Life.ru эксперт в области сексуального здоровья Александра Миллер подробно разобрала пять самых распространённых промахов мужчин, которые способны убить страсть ещё до «старта».

Первая ошибка – считать возбуждение женщины автоматическим процессом. Она пояснила, что многие мужчины думают: «Погладил грудь – и она готова к проникновению», забывая о психологической составляющей.

Так, он потрогал меня 3 секунды, и теперь пытается насильно вогнать... У меня там не дискотека началась, а стройплощадка. Мой мозг все ещё решает, куда девать воспоминания о дурацком совещании и грязной посуде в раковине, а он уже думает о финише. Я чувствую себя инструментом для его оргазма. Александра Миллер Сексолог

Вторая ошибка, по мнению Миллер, — игнорирование «эмоционального аперитива». Мужчины не кормят женщину эмоциями в течение дня, а потом ждут, что страсть вспыхнет сама.

«Вечером он уткнулся в телефон, за ужином говорил только о работе, а теперь, когда свет выключен, от него вдруг повеяло страстью. Кто ты? Что ты хочешь от меня, женщины, которая только что слышала от тебя монолог про цены на бензин?» — подчеркнула сексолог.

Третья ошибка — говорить кринжовые вещи, которые мгновенно убивают атмосферу. Миллер объяснила, что даже «шутки» про бывших или странные вопросы о теле женщины приводят к полной блокировке эротики.

«В моём черепе сейчас сработала сигнализация. Включился красный свет: «Внимание! Опасность! Осиное гнездо неадеквата!» Весь настрой, вся эротика мгновенно испаряются. Я сейчас с человеком, который не понимает элементарных вещей», — говорит эксперт.

Четвёртая ошибка — механический, целевой подход к ласкам. Мужчины пытаются «включить смазку», обходя тело женщины, как препятствие к цели.

«Он снова делает это. Трёт одну точку с таким усердием, будто пытается добыть огонь. Мне щекотно, неприятно, а иногда и больно. Я лежу и думаю: «Господи, когда он уже закончит этот этап и перейдёт к следующему?» Я чувствую себя объектом, над которым проводят эксперимент», — комментирует Миллер.

И, наконец, пятая ошибка — полное отсутствие театра и ритуала. Мужчины видят секс только как действие, а женщины ждут атмосферы и внимания к деталям.

«Как я могу чувствовать себя богиней страсти в комнате, где пахнет носками и видна реклама «Доширака»? Мне нужно немного романтики, немного игры! Зажги свечу, включи музыку, посмотри на меня так, как будто хочешь съесть, а не просто «решить вопрос», — заключила сексолог.

Резюме Миллер простое: прелюдия для женщины — это не формальность, а сама суть близости. Мужские же ошибки сводятся к одному: они думают о том, как получить доступ к женскому телу, а не о том, как получить доступ к её желанию.

Ранее Life.ru писал, что пропавшее либидо у женщин — нормальное явление. Сексолог объяснила, что на желание влияют здоровье, усталость и монотонность отношений. Она посоветовала вносить разнообразие через новые виды близости, смену обстановки и эксперименты со стилем общения.