Сексолог объяснила, как вернуть пропавшее либидо
Обложка © freepik / lookstudio
Не хотеть интимной близости — это абсолютно нормально, естественные изменения сексуальности происходят у каждого человека, успокоила россиян сексолог, директор центра семейного образования Милана Соколова. По её словам, иногда либидо может пропадать из-за проблем со здоровьем, таких как гормональные изменения или хроническая усталость.
Если же медицинские проблемы исключены, угасание желания может быть связано с трудностями в отношениях. Монотонность и рутина способны убить интерес к сексу даже у самых страстных пар, поэтому важно вносить разнообразие в интимную жизнь через новые виды близости, смену обстановки или эксперименты со стилем общения.
Собеседница «Ленты.ру» призвала никогда не заниматься сексом через силу. Вместо этого необходимо открыто обсуждать свои чувства с партнёром. Она отметила важность откровенного разговора о том, что именно вызывает тревогу и беспокойство.
