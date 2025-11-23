Россия и США
23 ноября, 11:57

Сексолог объяснила, как вернуть пропавшее либидо

Обложка © freepik / lookstudio

Не хотеть интимной близости — это абсолютно нормально, естественные изменения сексуальности происходят у каждого человека, успокоила россиян сексолог, директор центра семейного образования Милана Соколова. По её словам, иногда либидо может пропадать из-за проблем со здоровьем, таких как гормональные изменения или хроническая усталость.

Молодёжь всё чаще страдает эректильной дисфункцией и низким либидо. Всё дело в порно
Если же медицинские проблемы исключены, угасание желания может быть связано с трудностями в отношениях. Монотонность и рутина способны убить интерес к сексу даже у самых страстных пар, поэтому важно вносить разнообразие в интимную жизнь через новые виды близости, смену обстановки или эксперименты со стилем общения.

Собеседница «Ленты.ру» призвала никогда не заниматься сексом через силу. Вместо этого необходимо открыто обсуждать свои чувства с партнёром. Она отметила важность откровенного разговора о том, что именно вызывает тревогу и беспокойство.

Семь правил идеального секса: Life.ru выяснил, как безопасно оживить интимную жизнь
К слову, ежедневный секс помогает снизить вероятность рака простаты на 20%. Кстати, отечественные специалисты научились находить рак простаты с ювелирной точностью. Кроме того, учёные выяснили, сколько нужно заниматься сексом, чтобы больше зарабатывать.

Борис Эльфанд
