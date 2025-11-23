Сексолог объяснила, как вернуть пропавшее либидо

Не хотеть интимной близости — это абсолютно нормально, естественные изменения сексуальности происходят у каждого человека, успокоила россиян сексолог, директор центра семейного образования Милана Соколова. По её словам, иногда либидо может пропадать из-за проблем со здоровьем, таких как гормональные изменения или хроническая усталость.

Если же медицинские проблемы исключены, угасание желания может быть связано с трудностями в отношениях. Монотонность и рутина способны убить интерес к сексу даже у самых страстных пар, поэтому важно вносить разнообразие в интимную жизнь через новые виды близости, смену обстановки или эксперименты со стилем общения.