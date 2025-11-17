Приятное с полезным: Назван эффективный способ профилактики рака простаты

Регулярная половая жизнь способна снизить риск развития рака предстательной железы на 20%, что подтверждается сравнительными исследованиями между группами мужчин с разной сексуальной активностью. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-онколог высшей категории Роман Леоненков, отметив, что наряду с неизменяемыми факторами (возраст, наследственность) существуют и управляемые параметры профилактики.

В частности, он выделил сбалансированное питание с преобладанием овощей, фруктов и рыбы, богатой омега-3 кислотами, а также регулярную физическую активность как ключевые элементы предотвращения заболевания. Кроме того, мужчинам старше 45 лет (при отягощённой наследственности — с 40 лет) необходим регулярный анализ на ПСА, особенно при появлении таких симптомов, как учащённое мочеиспускание, слабая струя мочи или боли в тазовой области.

Кандидат медицинских наук констатировал, что многие пациенты обращаются за помощью лишь при активном участии членов семьи, поскольку мужчины склонны недооценивать важность профилактических обследований. Он призвал к открытому обсуждению мужских проблем, отметив, что поддержка близких значительно повышает приверженность лечению и улучшает медицинские показатели.

«Если мы будем больше говорить об этой теме, объяснять, как безопасно и эффективно лечится рак предстательной железы, мы сможем существенно повысить настороженность мужчин и спасти немало жизней», — заключил эксперт.