Овощи и морепродукты: Составлен рацион для профилактики рака простаты

Алкоголь, табак, тонизирующие и газированные напитки способствуют развитию рака простаты, поэтому уролог Наталья Мочалова рекомендовала исключить их из рациона питания. При этом для профилактики болезни следует добавить овощи и морепродукты.

«Высокое содержание в пище жира, сахара, холестерина является фактором развития заболевания. В то же время богатая овощами, зеленью, морепродуктами, рисом, рыбой, зеленым чаем, тыквенным соком диета оказывает некоторый защитный эффект», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула в интервью NEWS.ru, что в группе риска по недугу находится мужчины, ведущие нерегулярную сексуальную жизнь. По словам врача, для профилактики рака простаты также важно лечение в санаториях.