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22 мая, 12:03

Овощи и морепродукты: Составлен рацион для профилактики рака простаты

Врач Мочалова: Алкоголь и табак способствуют развитию рака простаты

Рыба, овощи и морепродукты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Рыба, овощи и морепродукты. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Алкоголь, табак, тонизирующие и газированные напитки способствуют развитию рака простаты, поэтому уролог Наталья Мочалова рекомендовала исключить их из рациона питания. При этом для профилактики болезни следует добавить овощи и морепродукты.

«Высокое содержание в пище жира, сахара, холестерина является фактором развития заболевания. В то же время богатая овощами, зеленью, морепродуктами, рисом, рыбой, зеленым чаем, тыквенным соком диета оказывает некоторый защитный эффект», — отметила эксперт.

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Она также подчеркнула в интервью NEWS.ru, что в группе риска по недугу находится мужчины, ведущие нерегулярную сексуальную жизнь. По словам врача, для профилактики рака простаты также важно лечение в санаториях.

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Ранее россиянам предложили простые лайфхаки для похудения. К примеру, ложка оливкового масла натощак помогает в процессе снижения веса. Кроме того, врач назвала главную ошибку при восстановлении после шашлыков. По её словам, после застолья нужно исключить из рациона тяжёлую пищу.

Борис Эльфанд
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