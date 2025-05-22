Овощи и морепродукты: Составлен рацион для профилактики рака простаты
Врач Мочалова: Алкоголь и табак способствуют развитию рака простаты
Рыба, овощи и морепродукты. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Алкоголь, табак, тонизирующие и газированные напитки способствуют развитию рака простаты, поэтому уролог Наталья Мочалова рекомендовала исключить их из рациона питания. При этом для профилактики болезни следует добавить овощи и морепродукты.
«Высокое содержание в пище жира, сахара, холестерина является фактором развития заболевания. В то же время богатая овощами, зеленью, морепродуктами, рисом, рыбой, зеленым чаем, тыквенным соком диета оказывает некоторый защитный эффект», — отметила эксперт.
Она также подчеркнула в интервью NEWS.ru, что в группе риска по недугу находится мужчины, ведущие нерегулярную сексуальную жизнь. По словам врача, для профилактики рака простаты также важно лечение в санаториях.
Ранее россиянам предложили простые лайфхаки для похудения. К примеру, ложка оливкового масла натощак помогает в процессе снижения веса. Кроме того, врач назвала главную ошибку при восстановлении после шашлыков. По её словам, после застолья нужно исключить из рациона тяжёлую пищу.