Ложка масла и контрастный душ: Россиянам предложили простые лайфхаки для похудения

Не все люди могут позволить себе вести активный образ жизни или заниматься спортом, однако сбросить лишний вес и улучшить самочувствие можно с помощью простых привычек, которыми предложила разнообразить распорядок дня диетолог Анастасия Тараско. В частности, она рекомендовала контрастный душ, прогулку или лёгкую зарядку перед завтраком.

Эксперт отметила, что упражнения способствуют расходу дополнительных калорий, стимулируют организм к пробуждению и повышают выработку кортизола. Также она рекомендовала во время умывания постоять на аппликаторе Ляпко, это устройство с маленькими гвоздиками, которое оказывает массажное действие.

Для выполнения всех процедур необходимо вставать немного раньше. В то же время собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула важность полноценного сна и призвала ложиться чуть раньше. Помимо этого, она обратила внимание на необходимость пересмотра привычек в питании.

«Столовая ложка оливкового или любого другого растительного масла перед завтраком, причем нерафинированного, это источник Омеги-3, полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Кроме того, когда мы едим масло, мы интенсивно стимулирует выброс желчи из желчного пузыря, что является профилактикой камней в желчном пузыре. Однако для кого-то столовой ложки будет много, стоит начать с чайной», — отметила диетолог.

В качестве альтернативы кофе эксперт советует выбрать какао или напиток латте с куркумой. Какао содержит магний и микроэлементы, а латте-куркума способствует улучшению пищеварения и может помочь в стабилизации веса. А ещё можно добавлять в кашу горсть семян или орехов для улучшения пищеварения и обогащения рациона клетчаткой. Кроме того, употребление тёплой воды натощак помогает контролировать вес.