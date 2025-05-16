Ложка масла и контрастный душ: Россиянам предложили простые лайфхаки для похудения
Диетолог Тараско: Ложка оливкового масла натощак помогает в процессе похудения
Девушка худеет в спортзале. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Не все люди могут позволить себе вести активный образ жизни или заниматься спортом, однако сбросить лишний вес и улучшить самочувствие можно с помощью простых привычек, которыми предложила разнообразить распорядок дня диетолог Анастасия Тараско. В частности, она рекомендовала контрастный душ, прогулку или лёгкую зарядку перед завтраком.
Эксперт отметила, что упражнения способствуют расходу дополнительных калорий, стимулируют организм к пробуждению и повышают выработку кортизола. Также она рекомендовала во время умывания постоять на аппликаторе Ляпко, это устройство с маленькими гвоздиками, которое оказывает массажное действие.
Для выполнения всех процедур необходимо вставать немного раньше. В то же время собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула важность полноценного сна и призвала ложиться чуть раньше. Помимо этого, она обратила внимание на необходимость пересмотра привычек в питании.
«Столовая ложка оливкового или любого другого растительного масла перед завтраком, причем нерафинированного, это источник Омеги-3, полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Кроме того, когда мы едим масло, мы интенсивно стимулирует выброс желчи из желчного пузыря, что является профилактикой камней в желчном пузыре. Однако для кого-то столовой ложки будет много, стоит начать с чайной», — отметила диетолог.
В качестве альтернативы кофе эксперт советует выбрать какао или напиток латте с куркумой. Какао содержит магний и микроэлементы, а латте-куркума способствует улучшению пищеварения и может помочь в стабилизации веса. А ещё можно добавлять в кашу горсть семян или орехов для улучшения пищеварения и обогащения рациона клетчаткой. Кроме того, употребление тёплой воды натощак помогает контролировать вес.
Ранее врач назвала главную ошибку при восстановлении после шашлыков. По её словам, после застолья нужно исключить из рациона тяжёлую пищу.