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16 мая, 18:48

Ложка масла и контрастный душ: Россиянам предложили простые лайфхаки для похудения

Диетолог Тараско: Ложка оливкового масла натощак помогает в процессе похудения

Девушка худеет в спортзале. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Девушка худеет в спортзале. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Не все люди могут позволить себе вести активный образ жизни или заниматься спортом, однако сбросить лишний вес и улучшить самочувствие можно с помощью простых привычек, которыми предложила разнообразить распорядок дня диетолог Анастасия Тараско. В частности, она рекомендовала контрастный душ, прогулку или лёгкую зарядку перед завтраком.

Эксперт отметила, что упражнения способствуют расходу дополнительных калорий, стимулируют организм к пробуждению и повышают выработку кортизола. Также она рекомендовала во время умывания постоять на аппликаторе Ляпко, это устройство с маленькими гвоздиками, которое оказывает массажное действие.

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Для выполнения всех процедур необходимо вставать немного раньше. В то же время собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула важность полноценного сна и призвала ложиться чуть раньше. Помимо этого, она обратила внимание на необходимость пересмотра привычек в питании.

«Столовая ложка оливкового или любого другого растительного масла перед завтраком, причем нерафинированного, это источник Омеги-3, полезных жиров, полиненасыщенных жирных кислот и витаминов. Кроме того, когда мы едим масло, мы интенсивно стимулирует выброс желчи из желчного пузыря, что является профилактикой камней в желчном пузыре. Однако для кого-то столовой ложки будет много, стоит начать с чайной», — отметила диетолог.

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В качестве альтернативы кофе эксперт советует выбрать какао или напиток латте с куркумой. Какао содержит магний и микроэлементы, а латте-куркума способствует улучшению пищеварения и может помочь в стабилизации веса. А ещё можно добавлять в кашу горсть семян или орехов для улучшения пищеварения и обогащения рациона клетчаткой. Кроме того, употребление тёплой воды натощак помогает контролировать вес.

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Ранее врач назвала главную ошибку при восстановлении после шашлыков. По её словам, после застолья нужно исключить из рациона тяжёлую пищу.

Борис Эльфанд
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