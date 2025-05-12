Вредно для ЖКТ: Врач определил оптимальную порцию шашлыка

Для среднестатистического взрослого человека рекомендованная порция жареного мяса составляет около 200-250 граммов в день. При соблюдении этой нормы можно избежать переедания и снизить нагрузку на пищеварительную систему, уверен врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

«Лучше всего использовать умеренно жирные куски мяса, такие как телятина, нежирная баранина и индейка. Они содержат необходимые аминокислоты и являются хорошим источником белка», — призвал собеседник «Газеты.ru».

Кроме того, он рекомендовал жарить мясо на раскалённых углях, а не открытом огне, чтобы минимизировать риск появления канцерогенов, возникающих при сгорании жира. При этом мясо лучше не сочетать с пивом и газировкой. А при некоторых недугах порцию шашлыка придётся уменьшить.

Так, людям с заболеваниями ЖКТ следует ограничить потребление жареного мяса. Для беременных женщин и людей с проблемами зубов идеальной порцией будет 100 граммов. Если же человек всё-таки оказался на грани переедания, полезно иметь при себе ферменты, которые помогут облегчить пищеварение.