Вредно для ЖКТ: Врач определил оптимальную порцию шашлыка
Врач Неронов: В день рекомендуется есть не больше 250 граммов шашлыка
Шашлык. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Для среднестатистического взрослого человека рекомендованная порция жареного мяса составляет около 200-250 граммов в день. При соблюдении этой нормы можно избежать переедания и снизить нагрузку на пищеварительную систему, уверен врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.
«Лучше всего использовать умеренно жирные куски мяса, такие как телятина, нежирная баранина и индейка. Они содержат необходимые аминокислоты и являются хорошим источником белка», — призвал собеседник «Газеты.ru».
Кроме того, он рекомендовал жарить мясо на раскалённых углях, а не открытом огне, чтобы минимизировать риск появления канцерогенов, возникающих при сгорании жира. При этом мясо лучше не сочетать с пивом и газировкой. А при некоторых недугах порцию шашлыка придётся уменьшить.
Так, людям с заболеваниями ЖКТ следует ограничить потребление жареного мяса. Для беременных женщин и людей с проблемами зубов идеальной порцией будет 100 граммов. Если же человек всё-таки оказался на грани переедания, полезно иметь при себе ферменты, которые помогут облегчить пищеварение.
Ранее россиянам назвали 8 опасностей, которые подстерегают на пикнике. В их числе — отравление шашлыком. Кроме того, перечислены 7 гениальных лайфхаков, которые помогут не стать жертвой клещей на шашлыках. К примеру, правильная одежда защитит от насекомых.