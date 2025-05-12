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12 мая, 04:13

Вредно для ЖКТ: Врач определил оптимальную порцию шашлыка

Врач Неронов: В день рекомендуется есть не больше 250 граммов шашлыка

Шашлык. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Шашлык. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Для среднестатистического взрослого человека рекомендованная порция жареного мяса составляет около 200-250 граммов в день. При соблюдении этой нормы можно избежать переедания и снизить нагрузку на пищеварительную систему, уверен врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов.

«Лучше всего использовать умеренно жирные куски мяса, такие как телятина, нежирная баранина и индейка. Они содержат необходимые аминокислоты и являются хорошим источником белка», — призвал собеседник «Газеты.ru».

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Кроме того, он рекомендовал жарить мясо на раскалённых углях, а не открытом огне, чтобы минимизировать риск появления канцерогенов, возникающих при сгорании жира. При этом мясо лучше не сочетать с пивом и газировкой. А при некоторых недугах порцию шашлыка придётся уменьшить.

Так, людям с заболеваниями ЖКТ следует ограничить потребление жареного мяса. Для беременных женщин и людей с проблемами зубов идеальной порцией будет 100 граммов. Если же человек всё-таки оказался на грани переедания, полезно иметь при себе ферменты, которые помогут облегчить пищеварение.

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Ранее россиянам назвали 8 опасностей, которые подстерегают на пикнике. В их числе — отравление шашлыком. Кроме того, перечислены 7 гениальных лайфхаков, которые помогут не стать жертвой клещей на шашлыках. К примеру, правильная одежда защитит от насекомых.

Борис Эльфанд
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