7 гениальных лайфхаков, как не стать жертвой клещей на первомайских шашлыках

Первые тёплые деньки — настоящий праздник не только для нас, но и для клещей. Эти маленькие вампиры выходят из спячки и активно ищут жертву для своего кровавого пиршества. А тут мы — такие вкусные и беззаботные — жарим шашлыки в лесу или на даче. Многие недооценивают опасность этих малышей размером с кунжутное семечко. А зря! Клещи переносят множество заболеваний, включая энцефалит и боррелиоз. И одного укуса достаточно, чтобы праздничный пикник обернулся визитом в инфекционное отделение. Так давайте разберёмся, как защитить себя и близких от непрошеных гостей на майской вечеринке.

Правильная одежда — ваша первая линия обороны

Семь способов уберечься от укусов клещей во время отдыха на природе. Фото © Freepik

Собираясь на природу, вспомните бабушкину мудрость: «В лес — как на войну». И она была права! Ваша одежда должна стать непреодолимым барьером для клещей. Светлые брюки и рубашка с длинными рукавами — не просто модный выбор, а тактическое решение. На светлом фоне клеща заметить в разы проще, чем на тёмном. Плотно застёгнутые манжеты, воротник-стойка и головной убор сократят шансы паразита добраться до кожи. А ещё заправьте брюки в носки или сапоги — да, выглядит не очень стильно, зато эффективно. В мире моды, возможно, вас не поймут, но здоровье важнее красоты, особенно когда речь идёт о коварных клещах.

Репелленты — химическое оружие против паразитов

Современный рынок предлагает целый арсенал средств, которые отпугнут даже самого голодного клеща. Главное — выбрать репеллент с пометкой «от клещей», а не просто от комаров. В составе ищите такие компоненты, как ДЭТА (диэтилтолуамид), IR3535 или пикаридин, — эти вещества вызывают у клещей настоящую панику. Распыляйте средство на одежду и открытые участки кожи каждые 3–4 часа. Особое внимание уделите щиколоткам, запястьям и шее — клещи обожают эти места. И помните: репеллент — не парфюм, экономить на количестве не стоит. Лучше пахнуть химией, чем потом объяснять врачу, откуда у вас клещ за ухом.

Выбор места для пикника — стратегический вопрос

Безопасный пикник: лайфхаки против клещей на майские праздники. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just dance

Расположение вашего пикника может снизить риск встречи с клещами на 90%! Эти паразиты обожают высокую траву, кустарники и лиственный мусор — там они устраивают засады на проходящих мимо жертв. Выбирайте для шашлыков открытые поляны с короткой травой, вдали от лесной подстилки. Идеально — сухое место с хорошим солнечным освещением. Клещи боятся пересушивания и предпочитают тень и влагу. Расстелите плед или поставьте мангал на участке, где нет высокой растительности. И научите детей не забираться в кусты за мячом — лучше купите новый, чем потом извлекать клеща из нежной детской кожи.

Самообследование — ваш личный ритуал безопасности

Каждые пару часов устраивайте «сеанс поиска клещей». Звучит не очень романтично, зато очень эффективно! Осматривайте открытые участки тела и одежду — особенно швы, складки и карманы. Клещи могут путешествовать по вашему телу несколько часов, прежде чем выбрать «место для ужина». У вас есть шанс обнаружить и удалить паразита до того, как он присосётся. Особое внимание уделите излюбленным клещами местам: шея, подмышки, пах, за ушами, под коленями. А ещё лучше — организуйте взаимный осмотр с друзьями. Это может стать забавной традицией вашей компании и одновременно спасти от неприятностей. Только представьте эти фразы: «Дорогая, ты не могла бы проверить, нет ли у меня клещей за шиворотом?» Звучит как начало романтической комедии, не так ли?

Защита территории — оборона по периметру

Клещи на первомайских шашлыках: эффективная защита от укусов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

Если вы планируете шашлыки на собственном участке, позаботьтесь о защите территории заранее. Скосите траву, уберите лиственный мусор и старые ветки — это лишит клещей их любимых убежищ. По периметру участка можно рассыпать сухую горчицу или древесную золу — эти натуральные репелленты заставят клещей искать добычу в другом месте. Для дополнительной защиты обработайте границы участка акарицидными средствами. Только делайте это минимум за 3–5 дней до мероприятия и следуйте инструкции — некоторые препараты могут быть токсичны для детей и домашних животных. И напоследок — не забудьте убрать старые пни и кучи хвороста. Да, они придают участку деревенский шарм, но также служат пятизвёздочным отелем для клещей.

Натуральные репелленты — экологичная альтернатива

Не любите химию? Есть отличные натуральные средства, которые тоже неплохо отпугивают клещей. Масла эвкалипта, лаванды, герани и кедра — настоящий кошмар для паразитов. Смешайте несколько капель любого из этих масел с базовым маслом (оливковым или кокосовым) и нанесите на открытые участки кожи и края одежды. Только помните, что натуральные репелленты требуют более частого обновления — каждые 1–2 часа. А ещё можно заварить полынь и окропить получившимся настоем одежду — запах не самый приятный для человека, но для клещей просто невыносимый. Приятный бонус: вы будете благоухать как ходячий травяной сбор и комары тоже решат держаться от вас подальше.

Экстренный чемоданчик — будьте готовы к худшему

Лучшие репелленты от клещей для майских пикников. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Даже при соблюдении всех мер предосторожности существует шанс, что клещ всё-таки найдёт лазейку в вашей обороне. Поэтому в походную сумку обязательно положите «противоклещевой набор»: специальный пинцет или выкручиватель для удаления клещей, антисептик, спирт, пластырь и герметичный контейнер для сохранения клеща (если придётся везти его на анализ). И конечно, номера телефонов ближайших травмпунктов и инфекционных отделений. Надеемся, эта информация вам не понадобится, но лучше иметь план Б. В конце концов, как говорил Наполеон: «Лучшая импровизация — та, которая хорошо подготовлена».