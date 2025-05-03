Крупнейший в истории России бриллиант продадут на аукционе

При этом Николаев не уточнил, когда именно пройдут торги.

Ранее компания «Алроса» сообщила, что в России огранили самый крупный бриллиант в истории страны под названием «Новое Солнце». Минерал медово-золотистого оттенка откопали на арктическом месторождении Эбелях. Он сформировался там около миллиарда лет назад.