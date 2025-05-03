Крупнейший в истории России бриллиант продадут на аукционе
«Алроса» хочет выставить на аукцион самый крупный в истории России бриллиант
Бриллиант «Новое Солнце». Фото © Telegram / ALROSA
Самый крупный в российской истории бриллиант «Новое Солнце», обладающий редким фантазийным цветом Vivid Yellow, продадут на аукционе. Драгоценный камень весит более 100 карат, рассказал глава Якутии Айсен Николаев.
«[Планируем] продавать на аукционе», — сообщил он ТАСС.
При этом Николаев не уточнил, когда именно пройдут торги.
Ранее компания «Алроса» сообщила, что в России огранили самый крупный бриллиант в истории страны под названием «Новое Солнце». Минерал медово-золотистого оттенка откопали на арктическом месторождении Эбелях. Он сформировался там около миллиарда лет назад.