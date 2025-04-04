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4 апреля, 09:32

В России алмаз возрастом миллиард лет огранили в крупнейший в истории бриллиант «Новое Солнце»

В России огранили самый крупный бриллиант «Новое Солнце» весом более 100 карат

Бриллиант «Новое Солнце». Фото © Telegram / ALROSA

Бриллиант «Новое Солнце». Фото © Telegram / ALROSA

В России завершились работы по огранке самого крупного бриллианта в истории страны под названием «Новое Солнце». Камень редкого цвета Vivid Yellow имеет вес более 100 карат, сообщает пресс-служба компании АЛРОСА.

Вес бриллианта «Новое Солнце» более 100 карат. Фото © Telegram / ALROSA

Вес бриллианта «Новое Солнце» более 100 карат. Фото © Telegram / ALROSA

Бриллиант «Новое Солнце» отражает судьбу сверхкрупного алмаза весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого оттенка, который добыли на арктическом месторождении Эбелях. Природный минерал, сформировавшийся около миллиарда лет назад в глубинных слоях планеты, оказался на поверхности Земли задолго до возникновения человеческой цивилизации.

За характеристики формы, качества и цвета, ассоциирующиеся с сиянием солнца, алмаз получил название «Рассвет». После огранки бриллианту было дано имя «Новое Солнце».

Над созданием камня работала команда из 15 специалистов страны. Они создали трёхмерную модель, провели спектральный анализ и разработали виртуальные проекты форм огранки. Реализация проекта заняла более двух лет.

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Ольга Сливченко
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