Муж купил: Пассажирка из Дубая пыталась провезти в РФ кольцо и часы Cartier с 323 бриллиантами

Работники таможенной службы в аэропорту Домодедово обнаружили у пассажирки из Дубая золотое кольцо и часы с бриллиантами общей стоимостью пять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России.

Кольцо из золота 750 пробы. Фото © Telegram / ФТС России | ProТаможню

Женщину остановили для досмотра в «зелёном» коридоре. После сканирования её багажа было обнаружено, что в своей сумке пассажирка из Дубая перевозила дорогостоящие украшения — кольцо Messika My Twin Trilogy и часы Cartier, изготовленные из золота 750 пробы. Ювелирные изделия были инкрустированы 323 бриллиантами.

Сама женщина утверждала, что украшения ей подарил муж, поэтому она даже не догадывалась об их стоимости.

Сейчас следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Пассажирке, которой очень повезло с супругом, может грозить нешуточное наказание в виде лишения свободы до 5 лет или штрафа в размере до миллиона рублей.