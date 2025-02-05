Североосетинские таможенники обнаружили 100 тысяч евро у 57-летнего водителя рейсового автобуса. Мужчина выезжал с контрабандой в Грузию через пункт пропуска Верхний Ларс. Об этом в пресс-службе ФТС России рассказали Life.ru.

Иностранец попытался вывезти 100 тысяч евро в Грузию через Северную Осетию. Фото © Предоставлено Life.ru

В ходе устного опроса иностранец заявил, что подлежащих декларированию и запрещённых к вывозу товаров при себе он не имеет. Однако при досмотре автобуса в его папке с документами таможенники нашли 500 купюр номиналом 200 евро.

Деньги иностранец спрятал в папке с документами. Фото © Предоставлено Life.ru

Денежные средства были изъяты для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных в особо крупном размере». Напомним, что со 2 марта 2022 года в действующие правила были внесены изменения о временном запрете вывоза из России наличной иностранной валюты в эквиваленте свыше 10 тысяч долларов.

Контрабанда. Фото © Предоставлено Life.ru