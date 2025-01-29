Москвичка на память привезла из Индии песок с уровнем радиации в 15 раз выше допустимой

Таможенники из московского аэропорта Домодедово обнаружили у пассажирки, прилетевшей из Индии, вулканический песок с уровнем радиации, превышающим естественный фон в 15 раз. 36-летней россиянке пришлось открыть свой багаж в «зелёном» коридоре. Об этом Life.ru рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

В Домодедово таможенники задержали россиянку с радиоактивным песком. Видео © ФТС России

«При досмотре багажа инспектор обнаружил пластиковую бутылку из-под воды с сыпучим веществом чёрного цвета. Женщина заявила, что собрала мелкую крошку застывшей вулканической лавы на пляже Керала в память об отдыхе», — сообщили в пресс-службе.

С помощью радиометра-спектрометра таможенники установили, что в образце присутствует минерал монацит, содержащий природный радионуклид торий-232, который может быть опасен для здоровья. Уровень излучения составил более 1,6 мкЗв/ч. Вещества были изъяты и помещены в изолированный сейф до принятия решения об их уничтожении.