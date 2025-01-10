Двух «сладкоежек» с 56 кг дубайского шоколада задержали на таможне в Тюмени

Сотрудники Тюменской таможни изъяли более 56 кг дубайского шоколада стоимостью 940 тыс. рублей у двоих пассажиров рейсов из ОАЭ. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Сотрудники Тюменской таможни изъяли более 56 кг дубайского шоколада. Видео © Предоставлено Life.ru

«Оба нарушителя — жители Тюмени. Один из них пытался ввезти 72 плитки шоколада «Fex DUBAI CHOCOLATE» и «Fix DESSERT CHOCOLATE», второй перемещал 184 плитки «Fix DESSERT CHOCOLATE», — рассказали в ФТС.

Мужчины объяснили, что купили сладости для продажи в розницу в городе и не собирались подавать декларации на товар. В результате на них завели два дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (недекларирование товаров). В настоящее время суд уже рассмотрел материалы по одному из дел и вынес решение о конфискации 72 плиток. Что касается второй партии, то решение суда ещё не принято.