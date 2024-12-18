В Москве поймали китайского студента-контрабандиста, отправлявшего на родину боевую экипировку

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве задержали китайского студента за контрабанду. Молодой человек организовал незаконный канал поставок продукции военного назначения в КНР. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Оперативники выяснили, что китаец отправил из Москвы домой две посылки с составными элементами боевой экипировки ВС России. Эти товары он приобрёл в интернете. Иностранец учится в одном из московских вузов на факультете «авиастроение». В ходе обыска его комнаты в общежитии правоохранители нашли свыше сотни предметов военного назначения, произведённых в РФ и СССР, в том числе бронежилеты, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4, бронепластины, защитные экраны для бронежилета, гильзы от пуль, предметы, по конструкции напоминающие противотанковый гранатомет.