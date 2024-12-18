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18 декабря, 10:24

В Москве поймали китайского студента-контрабандиста, отправлявшего на родину боевую экипировку

ФТС: В Москве задержан студент из КНР за контрабанду боевой экипировки в Китай

Продукция военного назначения, которую китайский студент хотел незаконно отправить домой. Обложка © ФТС России

Продукция военного назначения, которую китайский студент хотел незаконно отправить домой. Обложка © ФТС России

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве задержали китайского студента за контрабанду. Молодой человек организовал незаконный канал поставок продукции военного назначения в КНР. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

В Москве задержан студент из КНР за контрабанду боевой экипировки в Китай. Видео © ФТС России

Оперативники выяснили, что китаец отправил из Москвы домой две посылки с составными элементами боевой экипировки ВС России. Эти товары он приобрёл в интернете. Иностранец учится в одном из московских вузов на факультете «авиастроение». В ходе обыска его комнаты в общежитии правоохранители нашли свыше сотни предметов военного назначения, произведённых в РФ и СССР, в том числе бронежилеты, бронеплиты от бронежилета БР2 и БР4, бронепластины, защитные экраны для бронежилета, гильзы от пуль, предметы, по конструкции напоминающие противотанковый гранатомет.

Возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда военной техники». Студент находится под подпиской о невыезде.

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Ранее в Брянске пресекли контрабанду немецких наград времён Первой мировой войны. В посылке находились стальные браслеты с латунным покрытием и золочением с изображением ордена Железного креста, медали «За Ватерлоо», «Покровитель моряков», «В память о Первой мировой войне», «Ветеран Первой мировой войны», знаки отличия воинских товариществ, а также прочие награды, значки и жетоны.

Никита Никонов
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