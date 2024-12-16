Россиянин попал под статью, купив в Германии награды Первой мировой войны
В Брянске пресекли контрабанду немецких наград времён Первой мировой войны
Сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске пресекли контрабанду 33 немецких наград времён Первой мировой войны в посылке из Германии. Оказалось, что регалии были приобретены с целью дальнейшей перепродажи, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России.
В ходе расследования было установлено, что закал оформил и оплатил 32-летний житель Пензенской области. Позднее он планировал выставить медали на продажу. Примечательно, что в декларации были заявлены «простые коллекционные значки стоимостью 200 евро». В ходе экспертизы выяснилось, что они представляют культурную ценность, а их стоимость оценивается в 200 тысяч рублей.
В посылке находились стальные браслеты с латунным покрытием и золочением с изображением ордена Железного креста, медали «За Ватерлоо», «Покровитель моряков», «В память о Первой мировой войне», «Ветеран Первой мировой войны», знаки отличия воинских товариществ, а также прочие награды, значки и жетоны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее Life.ru рассказывал, как российские и белорусские таможенники в кооперации пресекли деятельность многонациональной преступной группировки, изготавливавшей и распространявшей анаболические стероиды. Правоохранителям удалось изъять более 200 килограммов препаратов и задержать несколько организаторов ОПГ.
ФТС России / Предоставлено Life.ru