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16 декабря, 13:50

Россиянин попал под статью, купив в Германии награды Первой мировой войны

В Брянске пресекли контрабанду немецких наград времён Первой мировой войны

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске пресекли контрабанду 33 немецких наград времён Первой мировой войны в посылке из Германии. Оказалось, что регалии были приобретены с целью дальнейшей перепродажи, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России.

В ходе расследования было установлено, что закал оформил и оплатил 32-летний житель Пензенской области. Позднее он планировал выставить медали на продажу. Примечательно, что в декларации были заявлены «простые коллекционные значки стоимостью 200 евро». В ходе экспертизы выяснилось, что они представляют культурную ценность, а их стоимость оценивается в 200 тысяч рублей.

  • Изъятые брянской таможней немецкие медали. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru
    Изъятые брянской таможней немецкие медали. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru
  • Изъятые брянской таможней немецкие медали. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru
    Изъятые брянской таможней немецкие медали. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru
  • Изъятые брянской таможней немецкие медали. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru
    Изъятые брянской таможней немецкие медали. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru
  • Изъятые брянской таможней браслеты. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru
    Изъятые брянской таможней браслеты. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru

Изъятые брянской таможней немецкие медали. Фото © ФТС России / Предоставлено Life.ru

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В посылке находились стальные браслеты с латунным покрытием и золочением с изображением ордена Железного креста, медали «За Ватерлоо», «Покровитель моряков», «В память о Первой мировой войне», «Ветеран Первой мировой войны», знаки отличия воинских товариществ, а также прочие награды, значки и жетоны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда). Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российские и белорусские таможенники в кооперации пресекли деятельность многонациональной преступной группировки, изготавливавшей и распространявшей анаболические стероиды. Правоохранителям удалось изъять более 200 килограммов препаратов и задержать несколько организаторов ОПГ.

Обложка ©

ФТС России / Предоставлено Life.ru

Мария Любицкая
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