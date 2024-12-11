Таможенники накрыли лабораторию с анаболиками и «накачанным» запрещёнкой автобусом

Российские и белорусские таможенники накрыли многонациональную группировку, которая производила и распространяла анаболические стероиды. В ходе операции было изъято более двух центнеров препаратов и задержано несколько организаторов, сообщили Life.ru в ФТС России.

Лаборатория по производству стероидов. Видео © ФТС России

Сообщается, что на след банды смогли выйти после обнаружения схемы ввоза из Польши заводских пачек от анаболиков для последующей транспортировки в Смоленскую область, где и находилась лаборатория, фасовка и линия сбыта. Сотрудникам Московской таможни и ГУБК ФТС России в столице удалось схватить двоих граждан РФ при получении препаратов на почте. Они надеялись забрать четыре килограмма веществ.

Коробки с анаболиками. Фото © ФТС России

После провели рейд в Смоленской области, где была обнаружена лаборатория по производству сильнодействующих веществ допингового ряда. Далее следователи наткнулись на тайник-автобус, доверху набитый кустарной запрещёнкой. Столичная таможня завела уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда веществ). Теперь всем задержанным грозит до 10 лет заключения.