ФСБ и таможня задержали партию кокаина на ₽5,5 млрд, которую везли из Перу в ЕС
Пограничная служба ФСБ РФ вместе с таможенниками задержали партию кокаина весом полтонны, которую везли из Перу в страны Евросоюза через Россию. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности, изъятый груз на чёрном рынке стоит более полутора миллиардов рублей. Вместе с наркотиками задержаны члены колумбийского картеля «Кали».
ФСБ и таможня задержали партию кокаина на 5,5 млрд рублей, который везли из Перу в ЕС. Видео © ФТС России
«Федеральной службой безопасности и Федеральной таможенной службой Российской Федерации при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля «Кали», — говорится в сообщении.
В ФСБ уточнили, что оптовая стоимость груза наркотиков составляет более 1,5 миллиарда, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей. Запрещённые вещества везли в разобранном грузовом автомобиле.
Ранее Life.ru писал, что транзит тонны кокаина через Россию в ЕС с треском провалился благодаря ФСБ. В ведомстве показали видео задержания наркоторговцев.
ФТС России