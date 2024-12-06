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6 декабря, 07:00

ФСБ и таможня задержали партию кокаина на ₽5,5 млрд, которую везли из Перу в ЕС

Пограничная служба ФСБ РФ вместе с таможенниками задержали партию кокаина весом полтонны, которую везли из Перу в страны Евросоюза через Россию. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности, изъятый груз на чёрном рынке стоит более полутора миллиардов рублей. Вместе с наркотиками задержаны члены колумбийского картеля «Кали».

ФСБ и таможня задержали партию кокаина на 5,5 млрд рублей, который везли из Перу в ЕС. Видео © ФТС России

«Федеральной службой безопасности и Федеральной таможенной службой Российской Федерации при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля «Кали», — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что оптовая стоимость груза наркотиков составляет более 1,5 миллиарда, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей. Запрещённые вещества везли в разобранном грузовом автомобиле.

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Ранее Life.ru писал, что транзит тонны кокаина через Россию в ЕС с треском провалился благодаря ФСБ. В ведомстве показали видео задержания наркоторговцев.

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ФТС России

Никита Никонов
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