ФСБ и таможня задержали партию кокаина на ₽5,5 млрд, которую везли из Перу в ЕС

Пограничная служба ФСБ РФ вместе с таможенниками задержали партию кокаина весом полтонны, которую везли из Перу в страны Евросоюза через Россию. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности, изъятый груз на чёрном рынке стоит более полутора миллиардов рублей. Вместе с наркотиками задержаны члены колумбийского картеля «Кали».

ФСБ и таможня задержали партию кокаина на 5,5 млрд рублей, который везли из Перу в ЕС. Видео © ФТС России

«Федеральной службой безопасности и Федеральной таможенной службой Российской Федерации при попытке провезти в государства Европейского союза через территорию России особо крупную партию латиноамериканских наркотиков с поличным задержаны члены колумбийского картеля «Кали», — говорится в сообщении.