Транзит тонны кокаина через Россию в ЕС с треском провалился благодаря ФСБ

Сотрудники ФСБ перехватили тонну кокаина, который транзитом перевозили через Россию в одну из стран Европейского союза (ЕС). Об этом доложили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечён канал поставки латиноамериканского кокаина в государства Европейского союза транзитом через территорию России. На территории Ленинградской области задержаны с поличным двое граждан одной из Балканских стран, которые осуществили загрузку в тайник автомобиля 984 брикетов с кокаином весом по 1 кг каждый, намереваясь вывезти их в одну из стран ЕС» , — уточнили в спецслужбе.

По сведениям наших силовиков, за несколько часов до поимки иностранные наркодилеры предприняли попытку сбыть 20 кг кокаина в России. Ради этого они оборудовали тайник в лесополосе Гатчинского района Ленобласти и сообщили его координаты коллегам-наркоторговцам в РФ. При извлечении товара из тайника в наручиники заковали гражданина Эстонии и двух граждан России. Всего в результате масштабной операции было изъято более 1 тонны кокаина с оптовой стоимостью на чёрном рынке более 3,5 млрд рублей.