Прятали в бананах: Рекордную партию кокаина накрыла полиция в Испании

В Испании полиция обнаружила в контейнере с бананами 13 тонн кокаина — это рекордная партия наркотика в истории страны и вторая по величине во всей Европе. Операция проводилась в тесном сотрудничестве с национальной полицией Эквадора, откуда и завозилось запрещённое вещество. В прошлый раз в том же порту было перехвачено около 9,5 т кокаина.

«В порту Альхесирас перехватили контейнер, в котором перевозилось в общей сложности 13 062 кг кокаина, что представляет собой крупнейший изъятый ​​на сегодняшний день тайник этого наркотика в истории незаконного оборота наркотиков в Испании», — сообщили в пресс-службе полиции Испании.

Силовики на месте преступления. Видео © Х / Servicio de Vigilancia Aduanera

В рамках расследования было проведено пять обысков в домах и офисах в Мадриде и Аликанте. В результате один человек был задержан, ещё двое, ответственных за компанию-импортера наркотиков, объявлены в розыск.