Прятали в бананах: Рекордную партию кокаина накрыла полиция в Испании
Полиция в Испании обнаружила 13 тонн кокаина в контейнере с бананами
В Испании полиция обнаружила в контейнере с бананами 13 тонн кокаина — это рекордная партия наркотика в истории страны и вторая по величине во всей Европе. Операция проводилась в тесном сотрудничестве с национальной полицией Эквадора, откуда и завозилось запрещённое вещество. В прошлый раз в том же порту было перехвачено около 9,5 т кокаина.
«В порту Альхесирас перехватили контейнер, в котором перевозилось в общей сложности 13 062 кг кокаина, что представляет собой крупнейший изъятый на сегодняшний день тайник этого наркотика в истории незаконного оборота наркотиков в Испании», — сообщили в пресс-службе полиции Испании.
Силовики на месте преступления. Видео © Х / Servicio de Vigilancia Aduanera
В рамках расследования было проведено пять обысков в домах и офисах в Мадриде и Аликанте. В результате один человек был задержан, ещё двое, ответственных за компанию-импортера наркотиков, объявлены в розыск.
Ранее в России полиция обнаружила и изъяла наркотические средства в особо крупном размере. Жителя Ижевска задержали по подозрению в контрабанде запрещённых веществ — ему грозит пожизненное из-за 3,5 тонны маковой соломы.