Таможенники нашли более центнера экстази в шинах фуры под Псковом

В Псковской области таможенники обнаружили и изъяли более 110 килограммов наркотического средства «экстази». Злоумышленники пытались провести свёртки с запрещённым веществом из Европы в Россию, сообщили в Федеральной таможенной службе.

В Псковской области таможенники нашли запрещённые вещества в шинах грузовика. Видео © Telegram / ФТС России | ProТаможню

«Сотрудники Псковской таможни обнаружили более 110 кг экстази в запасных колесах фуры, следовавшей транзитом из стран Евросоюза. В пункте пропуска Убылинка при сканировании грузового автомобиля таможенники выявили посторонние вложения», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что сотрудники таможни нашли брикеты молочного цвета, спрятанные между дисками и шинами запасных колёс. Всего было обнаружено 55 свертков с порошкообразным веществом. Уточняется, что водитель должен быть доставить препарат в Россию и передать соучастникам преступления для дальнейшего сбыта. В ФТС добавили, что всех злоумышленников удалось задержать, их заключили под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, совершённой организованной группой. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.