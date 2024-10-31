Наркоимперию цыган в Ленобласти пошатнул масштабный рейд: изъяты товар, оружие и 15 млн

Ночью 30 октября в Гатчинском районе Ленинградской области провели антинаркотический рейд по местам проживания цыган. Под проверку попали несколько населённых пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Видео © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Основанием для проведения оперативно-профилактических мероприятий послужили несколько уголовных дел, расследуемых специализированным антинаркотическим следственным подразделением полицейского Главка», — объяснили в ведомстве.

Участниками рейдов стали сотрудники нескольких подразделений. На охоту вышли и собаки, которые смогли обнаружить свою главную цель в деревне Новосиверская.

«В частном доме цыганской семьи нашли специализированное оборудование, используемое при изготовлении синтетических наркотиков, а также несколько килограммов неизвестного вещества. Изъятое направили на экспертизу, положительный результат которой приведёт к возбуждению уголовного дела о незаконном производстве наркотиков» — рассказали в ведомстве.