Наркоимперию цыган в Ленобласти пошатнул масштабный рейд: изъяты товар, оружие и 15 млн
В Ленобласти нашли наркотики, оружие и 15 млн во время масштабного рейда у цыган
Ночью 30 октября в Гатчинском районе Ленинградской области провели антинаркотический рейд по местам проживания цыган. Под проверку попали несколько населённых пунктов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Видео © ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Основанием для проведения оперативно-профилактических мероприятий послужили несколько уголовных дел, расследуемых специализированным антинаркотическим следственным подразделением полицейского Главка», — объяснили в ведомстве.
Участниками рейдов стали сотрудники нескольких подразделений. На охоту вышли и собаки, которые смогли обнаружить свою главную цель в деревне Новосиверская.
«В частном доме цыганской семьи нашли специализированное оборудование, используемое при изготовлении синтетических наркотиков, а также несколько килограммов неизвестного вещества. Изъятое направили на экспертизу, положительный результат которой приведёт к возбуждению уголовного дела о незаконном производстве наркотиков» — рассказали в ведомстве.
Полицейские провели несколько десятков обысков. Правоохранительные органы обнаружили 15 миллионов рублей наличными и незарегистрированное оружие: охотничье ружьё и два травматических пистолета. Всего в отделы доставили более 50 мужчин. Их проверили на употребление наркотиков и вручили уведомления о постановке на воинский учёт.
Напомним, что коркинский большой скандал из-за цыганской диаспоры прогремел на всю Россию. В Челябинской области ранее нашли труп 40-летней таксистки с ножевыми ранениями. Расправа породила народные волнения, в ходе которых к дому подозреваемых пришла разъярённая толпа, требующая правосудия. В убийстве была замешана местная семья цыган. 17-летний предполагаемый убийца был отправлен в СИЗО, а его родственники решили сбежать из города.
Telegram / Петербургская полиция