Покатушки 9 цыган в тесной «‎шестёрке» закончились страшным ДТП, среди жертв – ребёнок

В Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием автомобилей «Лада Приора» и ВАЗ-2106. В результате аварии погибли двое человек, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России в своём телеграм-канале.

Машины столкнулись в Волгоградской области. Видео © Telegram / ГУ МВД России по Волгоградской области

«По предварительным данным, 26 октября 2024 года в 07:45 час. водитель, управляя автомашиной «Лада Приора», при выезде на автодорогу «Червлёное—Калач-на-Дону» не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-2106», — сказано в сообщении.

«‎Шестёрка» после столкновения с «‎Ладой». Фото © Прокуратура Волгоградской области

В результате ДТП погибли двое пассажиров, по одному на каждую машину. Один из погибших — несовершеннолетний. Оба скончались на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель «приоры» и семь пассажиров «шестёрки» доставлены в больницу. В региональной прокуратуре уточнили, что ВАЗ-2106 под управлением 27-летнего жителя Ростовской области и «Лады» под управлением 22-летнего жителя посёлка Заря произошла на 21-м км автодороги. В «‎шестёрке» ехали члены цыганской семьи.