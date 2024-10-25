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25 октября, 14:37

Три человека погибли в результате ДТП с тремя легковушками под Волгоградом

ДТП в Волгоградской области. Обложка © Telegram / МЧС России

ДТП в Волгоградской области. Обложка © Telegram / МЧС России

3 человека погибли, ещё 8 пострадали в результате ДТП с тремя легковушками в Волгоградской области. Об этом сообщили в МЧС России.

ДТП в Волгоградской области. Видео © Telegram / МЧС России

«На 528 километре федеральной трассы Р-228 столкнулись 3 легковушки. Пострадали 8 человек. Из них 4 —госпитализированы, в том числе 2 детей. К сожалению, 3 человека погибли», — рассказали в ведомстве, отметив, что последствия аварии ликвидируют 14 специалистов с помощью 6 единиц техники.

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Нижегородской области
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Нижегородской области

Ранее массовое ДТП произошло на Северном мосту в Краснодаре. Предварительно, два человека погибли на месте, ещё один в критическом состоянии. Его врачи реанимировали прямо на дороге. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.

Александра Мышляева
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