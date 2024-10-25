Три человека погибли в результате ДТП с тремя легковушками под Волгоградом
ДТП в Волгоградской области. Обложка © Telegram / МЧС России
3 человека погибли, ещё 8 пострадали в результате ДТП с тремя легковушками в Волгоградской области. Об этом сообщили в МЧС России.
ДТП в Волгоградской области. Видео © Telegram / МЧС России
«На 528 километре федеральной трассы Р-228 столкнулись 3 легковушки. Пострадали 8 человек. Из них 4 —госпитализированы, в том числе 2 детей. К сожалению, 3 человека погибли», — рассказали в ведомстве, отметив, что последствия аварии ликвидируют 14 специалистов с помощью 6 единиц техники.
Ранее массовое ДТП произошло на Северном мосту в Краснодаре. Предварительно, два человека погибли на месте, ещё один в критическом состоянии. Его врачи реанимировали прямо на дороге. Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.