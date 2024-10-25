Момент смертельных манёвров иномарки на мосту в Краснодаре попал на камеры
Опубликовано видео массового ДТП на мосту в Краснодаре с двумя погибшими
Появились кадры момента смертельной аварии на первом Северном мосту в Краснодаре, где легковушка вылетела на бешеной скорости на встречную полосу и протаранила несколько машин. Видео публикует Дептранс города.
ДТП В Краснодаре. Видео © Telegram / Дептранс Краснодара
Судя по всему, автомобиль двигался на большой скорости, по какой-то причине водитель выезжает на встречку и машину крутит по дороге от ударов других авто. Сейчас медики реанимируют пострадавших.
Напомним, утром 25 октября произошло массовое ДТП на Северном мосту в Краснодаре. Предварительно, два человека погибли на месте, ещё один в критическом состоянии. Его врачи реанимировали прямо на дороге.
Telegram / Дептранс Краснодара