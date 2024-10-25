Момент смертельных манёвров иномарки на мосту в Краснодаре попал на камеры

Появились кадры момента смертельной аварии на первом Северном мосту в Краснодаре, где легковушка вылетела на бешеной скорости на встречную полосу и протаранила несколько машин. Видео публикует Дептранс города.

ДТП В Краснодаре. Видео © Telegram / Дептранс Краснодара

Судя по всему, автомобиль двигался на большой скорости, по какой-то причине водитель выезжает на встречку и машину крутит по дороге от ударов других авто. Сейчас медики реанимируют пострадавших.