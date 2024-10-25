Столкновение бензовоза и фуры привело к «огненному аду» под Петербургом
МЧС: На трассе «Нева» под Петербургом загорелся бензовоз, попав в ДТП с фурой
В Тверской области столкнулись два грузовика. Обложка © Telegram / МЧС РФ
В Тверской области на трассе «Нева» грузовик столкнулся с бензовозом, обе машины загорелись, одному человеку понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает МЧС России.
В Тверской области столкнулись два грузовика. Видео © Telegram / МЧС РФ
«Вблизи деревни Заболотье на 272 километре трассы М-11 «Нева» столкнулись два грузовика. Обе машины загорелись. По предварительной информации, пострадал 1 человек. На месте работают 28 специалистов и 7 единиц», — уточнили в ведомстве.
В министерстве уточнили, что в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками. На данный момент пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание.
Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в жилом доме. В результате происшествия пострадали трое детей, их увезли в больницу. Пламя охватило мебель и личные вещи на площади 10 квадратных метров. Прибывшие в квартиру пожарные оперативно потушили возгорание.