Столкновение бензовоза и фуры привело к «огненному аду» под Петербургом

В Тверской области на трассе «Нева» грузовик столкнулся с бензовозом, обе машины загорелись, одному человеку понадобилась медицинская помощь. Об этом сообщает МЧС России.

В Тверской области столкнулись два грузовика. Видео © Telegram / МЧС РФ

«Вблизи деревни Заболотье на 272 километре трассы М-11 «Нева» столкнулись два грузовика. Обе машины загорелись. По предварительной информации, пострадал 1 человек. На месте работают 28 специалистов и 7 единиц», — уточнили в ведомстве.

В Тверской области столкнулись два грузовика. Фото © Telegram / МЧС РФ

В Тверской области столкнулись два грузовика. Фото © Telegram / МЧС РФ

В Тверской области столкнулись два грузовика. Фото © Telegram / МЧС РФ

В министерстве уточнили, что в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками. На данный момент пожарные смогли полностью ликвидировать возгорание.