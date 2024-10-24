Пожар произошёл в бывшей гостинице The Ritz-Carlton
Пожар произошёл в отеле The Carlton Moscow (бывшая гостиница The Ritz-Carlton), который находится рядом с Красной площадью.
По информации Mash, горит мебель в массажном кабинете на минус первом этаже, такое часто бывает из-за свечей. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Десять человек эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.
Ранее пожар произошёл в здании знаменитой сталинской высотки в Москве на Садовой-Спасской улице. А до этого в гостинице «Метрополь» в центре Москвы произошёл пожар. Его причиной стали сварочные работы.
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АГН «Москва» / Александр Авилов