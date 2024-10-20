Пожар произошёл в здании сталинской высотки на Красных воротах в Москве
Пожар произошёл в здании знаменитой сталинской высотки в Москве на Садовой-Спасской улице. По информации SHOT, огонь начал распространяться около восьми вечера на крыше 10-этажного корпуса здания.
Пожар произошёл в здании сталинской высотки на Красных воротах в Москве. Видео © SHOT
По словам очевидцев, был виден открытый огонь, в районе дома ощущался сильный запах гари, приехало много скорых и пожарных машин. Известно, что в последнее время в историческом здании проводились работы по реконструкции.
UPD. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. Пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Горел деревянный обрешëтник кровли. Экстренные службы продолжают работы на месте.
wikipedia/Amarhgil