Пожар произошёл в здании сталинской высотки на Красных воротах в Москве

Пожар произошёл в здании знаменитой сталинской высотки в Москве на Садовой-Спасской улице. По информации SHOT, огонь начал распространяться около восьми вечера на крыше 10-этажного корпуса здания.

По словам очевидцев, был виден открытый огонь, в районе дома ощущался сильный запах гари, приехало много скорых и пожарных машин. Известно, что в последнее время в историческом здании проводились работы по реконструкции.