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20 октября, 17:33

Пожар произошёл в здании сталинской высотки на Красных воротах в Москве

Пожар произошёл в здании знаменитой сталинской высотки в Москве на Садовой-Спасской улице. По информации SHOT, огонь начал распространяться около восьми вечера на крыше 10-этажного корпуса здания.

Пожар произошёл в здании сталинской высотки на Красных воротах в Москве. Видео © SHOT

По словам очевидцев, был виден открытый огонь, в районе дома ощущался сильный запах гари, приехало много скорых и пожарных машин. Известно, что в последнее время в историческом здании проводились работы по реконструкции.

UPD. Открытое горение удалось оперативно ликвидировать. Пожар локализован на площади 30 квадратных метров. Горел деревянный обрешëтник кровли. Экстренные службы продолжают работы на месте.

Семья с двумя детьми погибла во время пожара в Калмыкии
Семья с двумя детьми погибла во время пожара в Калмыкии
Обложка ©

wikipedia/Amarhgil

Николь Вербер
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