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5 ноября, 12:24

Россиянину грозит пожизненное из-за 3,5 тонн маковой соломы

Жителя Ижевска задержали по подозрению в контрабанде 3,5 тонны маковой соломы

Мешки с маковой соломой. Обложка © Пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртии

Мешки с маковой соломой. Обложка © Пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртии

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации контрабанды запрещённых веществ в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Удмуртии.

Задержанный житель Ижевска. Фото © Пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртии

Задержанный житель Ижевска. Фото © Пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртии

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендованном фигурантом на территории Ижевска складском помещении обнаружены и изъяты 157 мешков с наркотическим средством (маковая солома) общей массой 3 583 кг, незаконно перемещённых им с использованием грузового автотранспорта через государственную границу Российской Федерации», — указано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, а также о покушении на сбыт наркотиков. Злоумышленника заключили под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.

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А ранее Life.ru писал, что беременная россиянка приехала в роддом с наркотиками для продажи мамочкам. Допросить будущую маму не получилось — сейчас она находится в реанимации.

Дарья Нарыкова
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