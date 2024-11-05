Россиянину грозит пожизненное из-за 3,5 тонн маковой соломы

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя Ижевска, который подозревается в организации контрабанды запрещённых веществ в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Удмуртии.

Задержанный житель Ижевска. Фото © Пресс-служба УФСБ РФ по Удмуртии

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в арендованном фигурантом на территории Ижевска складском помещении обнаружены и изъяты 157 мешков с наркотическим средством (маковая солома) общей массой 3 583 кг, незаконно перемещённых им с использованием грузового автотранспорта через государственную границу Российской Федерации», — указано в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по статьям о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, а также о покушении на сбыт наркотиков. Злоумышленника заключили под стражу, ему грозит пожизненное лишение свободы.