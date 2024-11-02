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2 ноября, 15:14

Беременная россиянка приехала в роддом с наркотиками для продажи мамочкам

В Екатеринбурге полиция взяла под охрану 29-летнюю роженицу из-за наркотиков

В Екатеринбурге прямо в роддоме полиция взяла под охрану 29-летнюю роженицу из Нижнего Тагила. Дело в том, что при себе у девушки нашли два пакетика с наркотиками.

«29-летняя тагильчанка поступила в роддом на большом сроке. При себе у неё обнаружили наркотические препараты, которые пациентка хранила для сбыта другим людям», — сообщил источник URA.ru.

Допросить будущую маму не получилось — сейчас она находится в реанимации. Однако как только позволит состояние, допроса не избежать. В отношении тагильчанки возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

А летом полиция задержала особо опасную роженицу из федерального розыска. Правоохранители взяли под охрану жительницу Москвы прямо в роддоме после того, как она родила троих детей. Оказалось, что женщину разыскивали с 2023-го за кражу. А ещё она участвовала в грабеже, а также должна по алиментам за содержание детей.

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Обложка ©

Freepik/rawpixel.com

Алена Пенчугина
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