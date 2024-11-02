Беременная россиянка приехала в роддом с наркотиками для продажи мамочкам

В Екатеринбурге прямо в роддоме полиция взяла под охрану 29-летнюю роженицу из Нижнего Тагила. Дело в том, что при себе у девушки нашли два пакетика с наркотиками.

«29-летняя тагильчанка поступила в роддом на большом сроке. При себе у неё обнаружили наркотические препараты, которые пациентка хранила для сбыта другим людям», — сообщил источник URA.ru.

Допросить будущую маму не получилось — сейчас она находится в реанимации. Однако как только позволит состояние, допроса не избежать. В отношении тагильчанки возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ — «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».