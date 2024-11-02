«Самого доброго мужа Америки» обвинили в убийстве жены и похищении подростка

Тимоти Мёрфи-Джонсон, которого в США прозвали «самым добрым мужем Америки», оказался в центре скандала, когда The Times сообщила о его аресте по подозрению в убийстве жены и похищении 16-летней девушки.

Внимание мужчина привлёк десять лет назад, когда его жена Молли поделилась в Сети снимком из 15 признаний в любви, которые Тимоти оставил на зеркале в их спальне. Этот жест принёс ему репутацию заботливого и любящего супруга. Однако вскоре после этого женщина внезапно скончалась, как утверждалось, от передозировки наркотиками. Оставшийся вдовцом Тимоти был убит горем, но, несмотря на тяжёлую утрату, продолжил жить дальше.

Новый скандал произошёл месяц назад, когда мужчина получил пожизненное за похищение несовершеннолетней. Прокуроры заявили, что Мёрфи-Джонсон вместе с подругой Оливией Эшфорд Хенн похитил 16-летнюю девушку в начале июня 2023 года и держал её в плену более шести недель. Всё это время он держал девушку в заточении, принуждал к употреблению запрещённых веществ и использовал в порнографических съёмках.

Оливиая Эшфорд Хенн и Тимоти Мёрфи-Джонсон. Фото © U.S. Attorney’s Office, Northern District of Florida

В ходе расследования вскрылись факты, указывающие на жестокое обращение Тимоти с его покойной женой. По свидетельствам близких, Молли рассказывала о систематических побоях и страхе за свою жизнь. Несколько раз она даже пыталась уйти от супруга, но в итоге возвращалась. Побои были настолько сильными, что женщина даже ушла с работы, чтобы никто не видел синяков. Молли жаловалась своим родным, что муж убьёт её и выдаст это за самоубийство.