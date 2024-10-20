Россиянин случайно убил жену, но списал всё на отравление и лёг умирать рядом
SHOT: Житель ЕАО по пьяни убил любимую из-за ревности и лёг умирать рядом
В Еврейской автономной области мужчина подшофе случайно убил свою жену и лёг умирать рядом с ней, но у него не получилось. Страшная любовная история произошла в селе Кирга Биробиджанского района, сообщает SHOT.
Там 41-летний Евгений и его возлюбленная 45-летняя Татьяна отдыхали дома вместе с друзьями. Немного поели и выпили. После посиделок все разошлись по домам, а в сердце Евгения взыграла ревность. Он сильно перебрал, и ему показалась, что Татьяна флиртовала с одним из гостей.
Не выдержав боли предательства, мужчина ударил любимую кулаком по лицу, а та упала на пол. У Татьяны потекла кровь из носа, закатились глаза и ухудшилось дыхание. Испугавшийся Евгений начал сразу делать ей массаж сердца, но в итоге женщина умерла у него на руках.
На допросе ревнивец заявил, что даже не понял, что убил возлюбленную. Евгений подумал, что Татьяна вырубилась из-за палёного алкоголя. Будучи в пьяном угаре, мужчина решил, что скоро придёт конец и ему. Он решил написать предметную записку, лёг рядом с телом Татьяны и уснул, а когда проснулся и протрезвел, вызвал полицию.
Тело женщины уже отправили на судмедэкспертизу, а Евгения задержали. Мужчина уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.
Ранее Life.ru рассказал о египтянине, который заказал киллера для русской жены. Дело началось ещё в 2019 году, когда иностранец с двойным гражданством и его супруга — жительница Омска — решили подать на развод. Мужчина не захотел делить с женой совместно нажитое имущество, бизнес и дочь. Тогда он решил избавиться от супруги, нашёл киллера за 700 тысяч рублей, передал фото, схему передвижений и заплатил аванс. Остальные деньги пообещал после фотоподтверждения. Правда, на месте киллера оказался полицейский, который следил за такими же псевдоубийцами. Фото «убитой» жены подделали и в назначенный день заказчика задержали с поличным при передаче платы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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