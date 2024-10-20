Россиянин случайно убил жену, но списал всё на отравление и лёг умирать рядом

В Еврейской автономной области мужчина подшофе случайно убил свою жену и лёг умирать рядом с ней, но у него не получилось. Страшная любовная история произошла в селе Кирга Биробиджанского района, сообщает SHOT.

Там 41-летний Евгений и его возлюбленная 45-летняя Татьяна отдыхали дома вместе с друзьями. Немного поели и выпили. После посиделок все разошлись по домам, а в сердце Евгения взыграла ревность. Он сильно перебрал, и ему показалась, что Татьяна флиртовала с одним из гостей.

Не выдержав боли предательства, мужчина ударил любимую кулаком по лицу, а та упала на пол. У Татьяны потекла кровь из носа, закатились глаза и ухудшилось дыхание. Испугавшийся Евгений начал сразу делать ей массаж сердца, но в итоге женщина умерла у него на руках.

На допросе ревнивец заявил, что даже не понял, что убил возлюбленную. Евгений подумал, что Татьяна вырубилась из-за палёного алкоголя. Будучи в пьяном угаре, мужчина решил, что скоро придёт конец и ему. Он решил написать предметную записку, лёг рядом с телом Татьяны и уснул, а когда проснулся и протрезвел, вызвал полицию.

Тело женщины уже отправили на судмедэкспертизу, а Евгения задержали. Мужчина уже был судим за причинение вреда здоровью средней тяжести.