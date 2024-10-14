Египтянин может сесть почти на 10 лет за наём киллера для убийства русской жены

Египтянина, нанявшего киллера для своей супруги могут закрыть за решёткой почти на 10 лет. Гособвинение потребовало приговорить 42-летнего бизнесмена из Египта Мохамеда Эльсайед Або Элелаа к 9 годам и 10 месяцам колонии, сообщает прокуратура Омской области.

Мужчину обвиняют в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Гражданин Египта просто не захотел делить с женой имущество во время бракоразводного процесса.

«Гособвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца иностранного государства. Он обвиняется по чч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в убийстве, приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц). Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть», — рассказали в прокуратуре.