Египтянин может сесть почти на 10 лет за наём киллера для убийства русской жены
Обвинение просит почти 10 лет для египтянина, нанявшего киллера для жены-омички
Египтянин, нанявший киллера для русской жены. Обложка © СУ СК России по Омской области
Египтянина, нанявшего киллера для своей супруги могут закрыть за решёткой почти на 10 лет. Гособвинение потребовало приговорить 42-летнего бизнесмена из Египта Мохамеда Эльсайед Або Элелаа к 9 годам и 10 месяцам колонии, сообщает прокуратура Омской области.
Мужчину обвиняют в организации заказного убийства супруги, с которой он прожил 10 лет. Гражданин Египта просто не захотел делить с женой имущество во время бракоразводного процесса.
«Гособвинитель выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении 42-летнего уроженца иностранного государства. Он обвиняется по чч. 3, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и пособничество в убийстве, приготовление к убийству по найму из корыстных побуждений двух лиц). Вину в совершении преступления он не признал, утверждая, что хотел всех разыграть», — рассказали в прокуратуре.
Напомним, что история началась ещё в феврале 2023 года. Египтянин с двойным гражданством и его супруга — жительница Омска — решили подать на развод. Иностранец не захотел делить с зазнобой совместно нажитое имущество, бизнес и дочь. Тогда он решил избавиться от супруги, нашёл киллера за 700 тысяч рублей, передал фото жены, схему её передвижений и заплатил аванс. Остальные деньги пообещал после фотоподтверждения. Правда, на месте киллера оказался полицейский, который следил за такими же псевдо-убийцами. Фото убитой жены подделали и в назначенный день заказчика задержали с поличным при передаче платы.