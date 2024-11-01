Россиянка предстанет перед судом за попытку убить 11-летнего сына изощрённым способом
В Красноярском крае будут судить женщину, которая заставила сына выпить «Азелит»
Подозревая в избиении сына. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение и готовит для передачи в суд материалы дела, согласно которым женщина избила 11-летнего сына и заставила его выпить чистящее средство. Об этом сообщили в самом ведомстве.
«Прокуратура Манского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство матерью своего малолетнего ребенка. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребёнка)», — говорится в тексте.
В прокуратуре подчеркнули, что в результате действий обвиняемой ребёнок получил тяжёлые травмы: ожог носоглотки, пищевода, отравление щёлочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также рану на затылке. Всего в семье воспитывается четверо детей, сейчас они находятся под опекой отца. Пострадавшего мальчика ждёт ещё одна операция, ему требуется постоянное наблюдение врачей. Его мать своей вины не признала и заявила, что просто хотела «проучить» сына.
Напомним, летом в посёлке Камарчага Красноярского края 34-летняя нетрезвая женщина избила 11-летнего сына кочергой за его замечание про алкоголь, а после заставила мальчика выпить чистящее средство «Азелит». Ребёнка спас отец, который вовремя вернулся домой. СК по региону завёл дело по статье «Покушение на убийство». Женщину арестовали. Семья на учёте не состояла, в ней воспитывается четверо детей.