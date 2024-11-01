Россиянка предстанет перед судом за попытку убить 11-летнего сына изощрённым способом

В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение и готовит для передачи в суд материалы дела, согласно которым женщина избила 11-летнего сына и заставила его выпить чистящее средство. Об этом сообщили в самом ведомстве.

«Прокуратура Манского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство матерью своего малолетнего ребенка. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего ребёнка)», — говорится в тексте.

В прокуратуре подчеркнули, что в результате действий обвиняемой ребёнок получил тяжёлые травмы: ожог носоглотки, пищевода, отравление щёлочью, желудочно-кишечное кровотечение, а также рану на затылке. Всего в семье воспитывается четверо детей, сейчас они находятся под опекой отца. Пострадавшего мальчика ждёт ещё одна операция, ему требуется постоянное наблюдение врачей. Его мать своей вины не признала и заявила, что просто хотела «проучить» сына.