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28 октября, 16:31

В Пермском крае подросток зарезал мать, пытавшуюся остановить его ссору с братом

Восьмиклассник ударил ножом в грудь свою маму в Пермском крае. Женщина пыталась остановить его во время ссоры со старшим братом. Она скончалась на месте, сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канала, накануне 16-летний Сергей из населённого пункта Ергач Кунгурского района разругался утром дома со старшим братом. Подросток в порыве гнева схватился за нож и попытался его ударить. Но в этот момент в комнату вбежала их 39-летняя мама Рафиля. Она смогла остановить сына, однако он накинулся с ножом на мать и ударил ей в грудь. Женщина скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подросток задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. У погибшей на странице в соцсетях написано, что жить нужно ради детей.

34-летний россиянин чуть не сжёг заживо мать
34-летний россиянин чуть не сжёг заживо мать
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Life.ru

Никита Никонов
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