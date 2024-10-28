В Пермском крае подросток зарезал мать, пытавшуюся остановить его ссору с братом

Восьмиклассник ударил ножом в грудь свою маму в Пермском крае. Женщина пыталась остановить его во время ссоры со старшим братом. Она скончалась на месте, сообщает SHOT.

Как пишет телеграм-канала, накануне 16-летний Сергей из населённого пункта Ергач Кунгурского района разругался утром дома со старшим братом. Подросток в порыве гнева схватился за нож и попытался его ударить. Но в этот момент в комнату вбежала их 39-летняя мама Рафиля. Она смогла остановить сына, однако он накинулся с ножом на мать и ударил ей в грудь. Женщина скончалась.