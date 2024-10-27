34-летний россиянин чуть не сжёг заживо мать
В Ижевске мужчина поджёг халат на своей матери
Сын поджёг халат на своей матери после сильной ссоры в Ижевске. Женщину экстренно госпитализировали с жуткими ожогами тела 2-й и 3-й степени.
Мужчина едва не спалил свою мать. Фото © Telegram / SHOT
По информации SHOT, безработный 34-летний мужик повздорил с мамой из-за его проблем в жизни. 64-летняя женщина причитала, мол, ничего сын не делает, живёт как иждивенец. Разгневанный мужчина устал терпеть абьюзивные, по его мнению, высказывания в свой адрес и отомстил за весь материнский гнев — поджёг зажигалкой халат. Пламя мгновенно вспыхнуло, одежда горела на женщине, которая с дикими криками пыталась сбить огонь.
В итоге пострадавшую госпитализировали с ожогами тела 2-й и 3-й степени, ожоги ног — 15%. Сына-изверга задержали. Известно, что ранее он был судим за грабёж. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Красноярском крае женщина пришла пьяная домой и, получив замечание об этом от своего 11-летнего сына, начала дубасить его по голове кочергой. После этого она заставила его пить чистящее средство, а затем отправилась на боковую.
Telegram / SHOT