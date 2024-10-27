Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 14:05

34-летний россиянин чуть не сжёг заживо мать

В Ижевске мужчина поджёг халат на своей матери

Сын поджёг халат на своей матери после сильной ссоры в Ижевске. Женщину экстренно госпитализировали с жуткими ожогами тела 2-й и 3-й степени.

Мужчина едва не спалил свою мать. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина едва не спалил свою мать. Фото © Telegram / SHOT

По информации SHOT, безработный 34-летний мужик повздорил с мамой из-за его проблем в жизни. 64-летняя женщина причитала, мол, ничего сын не делает, живёт как иждивенец. Разгневанный мужчина устал терпеть абьюзивные, по его мнению, высказывания в свой адрес и отомстил за весь материнский гнев — поджёг зажигалкой халат. Пламя мгновенно вспыхнуло, одежда горела на женщине, которая с дикими криками пыталась сбить огонь.

В итоге пострадавшую госпитализировали с ожогами тела 2-й и 3-й степени, ожоги ног — 15%. Сына-изверга задержали. Известно, что ранее он был судим за грабёж. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пятеро на одного: В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий
Пятеро на одного: В Пензе четвероклассники избили 9-летнего сына ветерана боевых действий

Ранее в Красноярском крае женщина пришла пьяная домой и, получив замечание об этом от своего 11-летнего сына, начала дубасить его по голове кочергой. После этого она заставила его пить чистящее средство, а затем отправилась на боковую.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Удмуртская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar