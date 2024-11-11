Фигуранты дела о перевозке 200 кг кокаина под видом манго отправились на СВО
В Санкт-Петербурге обвиняемых в перевозке более 200 килограмм кокаина под видом манго отпустили из-под стражи. Александр Макаров и Дмитрий Антипов заключили контракт с Минобороны и теперь отправятся служить на СВО в качестве стрелков. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Колпинский районный суд дал своё разрешение.
Обвиняемых в перевозке крупной партии кокаина выпустили из-под стражи, они заключили контракт с Минобороны. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
«Антипов, Марков и их адвокаты ходатайства поддержали. Прокурор не возражал. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил», — заявили в пресс-службе.
Напомним, что злоумышленники хотели доставить из Перу в Россию огромную партию кокаина общим весом более 200 килограммов. Их взяли с поличным во время выгрузки наркотиков. Для большей убедительности сообщники закупили 5433 ящика манго и отправили контейнер в Петербург. После разгрузки пустой бокс доставили в посёлок Металлострой.