Фигуранты дела о перевозке 200 кг кокаина под видом манго отправились на СВО

В Санкт-Петербурге обвиняемых в перевозке более 200 килограмм кокаина под видом манго отпустили из-под стражи. Александр Макаров и Дмитрий Антипов заключили контракт с Минобороны и теперь отправятся служить на СВО в качестве стрелков. Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Колпинский районный суд дал своё разрешение.

Обвиняемых в перевозке крупной партии кокаина выпустили из-под стражи, они заключили контракт с Минобороны. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Антипов, Марков и их адвокаты ходатайства поддержали. Прокурор не возражал. Суд ходатайства удовлетворил, дело приостановил, меры пресечения в виде заключения под стражу отменил», — заявили в пресс-службе.