Пойманный на взятке экс-замгубернатора Белгородской области ушёл на СВО

Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, пойманный на взятке, ушёл на СВО. По данным SHOT, он был освобождён из-под стражи на период исполнения контракта с Минобороны.

Полежаева в прошлом году задержали сотрудники УФСБ Белгородской области — за получение двух автомобилей премиум-класса стоимостью около 18 млн от директора одной из белгородских строительных компаний. Взамен чиновник пообещал содействие в заключении госконтрактов в сфере ЖКХ. Полежаев полностью признал вину и его приговорили к 5 годам со штрафом в 36 млн рублей. Уже в колонии он принял решение подписать контакт с МО.