Пойманный на взятке экс-замгубернатора Белгородской области ушёл на СВО
Бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, пойманный на взятке, ушёл на СВО. По данным SHOT, он был освобождён из-под стражи на период исполнения контракта с Минобороны.
Полежаева в прошлом году задержали сотрудники УФСБ Белгородской области — за получение двух автомобилей премиум-класса стоимостью около 18 млн от директора одной из белгородских строительных компаний. Взамен чиновник пообещал содействие в заключении госконтрактов в сфере ЖКХ. Полежаев полностью признал вину и его приговорили к 5 годам со штрафом в 36 млн рублей. Уже в колонии он принял решение подписать контакт с МО.
Полежаев ранее был мэром Белгорода, замом губернатора по ЖКХ он стал в январе 2019 года. Незадолго до задержания Гладков уволил его «за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».
Случаи ухода на СВО стали набирать обороты, особенно у взяточников, которым грозит реальный срок за нечестно заработанные деньги. Например, ещё в сентябре на фронт попросился экс-военком Преображенского района Москвы Сергей Тригилёв. Также на поле боя были готовы выйти экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко и бывший глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. К слову, помимо них, в нашей стране есть ещё огромное количество добровольцев, в том числе из правительства. Люди идут в зону спецоперации по своему желанию ряди защиты нашей страны. Так, среди добровольцев оказался глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев, министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям региона Пётр Шамаев и глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова.