Осуждённый на 16 лет за взятки экс-полковник МВД Захарченко попросился на СВО
Осуждённый за взятки экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко в зале суда. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко, которого в 2022-м приговорили к 16 годам колонии за взяточничество, изъявил желание отправиться в зону СВО. На передовой бывший офицер хочет искупить свою вину, рассказала РИА "Новости" адвокат осужденного.
Собеседница агентства уточнила, что Захарченко уже год пытается попасть на фронт, но его инициатива не находит отклика. Дабы достучаться до комиссариата, коррупционер написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нём экс-полковник напомнил о своём боевом опыте в Чечне, трёх высших образованиях и работе на оперативных должностях.
«Желая быть полезным Родине, максимально применить свой опыт и знания на благо государства, я обратился по месту отбывания наказания в Военный комиссариат по Республике Мордовия с заявлением о заключении контракта на прохождение военной службы в зоне проведения специальной военной операции», — уведомил президента Захарченко, добавив, что пока военком игнорирует его попытки заслужить свободу делом.
Напомним, что Захарченко на протяжении десяти лет брал взятки за покровительство ОПГ, занимая пост замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России. Во время обысков у него нашли около 9 миллиардов рублей наличными в разной валюте. Сначала экс-полковника приговорили к 13 годам заключения, но позже срок увеличили до 16 лет из-за раскрытия нового эпизода взяточничества.