Осуждённый на 16 лет за взятки экс-полковник МВД Захарченко попросился на СВО

Экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко, которого в 2022-м приговорили к 16 годам колонии за взяточничество, изъявил желание отправиться в зону СВО. На передовой бывший офицер хочет искупить свою вину, рассказала РИА "Новости" адвокат осужденного.

Собеседница агентства уточнила, что Захарченко уже год пытается попасть на фронт, но его инициатива не находит отклика. Дабы достучаться до комиссариата, коррупционер написал письмо президенту России Владимиру Путину. В нём экс-полковник напомнил о своём боевом опыте в Чечне, трёх высших образованиях и работе на оперативных должностях.