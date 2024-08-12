Экс-замгубернатора Белгородской области искупит коррупционные грехи на СВО

Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии строгого режима, однако до "зоны" он не доедет. По данным Mash, чиновник искупит коррупционные грехи на спецоперациии. Он уже подписал контракт с Минобороны.