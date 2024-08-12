Экс-замгубернатора Белгородской области искупит коррупционные грехи на СВО
Mash: Осуждённый на пять лет экс-заместитель Гладкова Полежаев поедет на СВО
Константин Полежаев. Обложка © VK / "Белгород-Медиа" | Новости Белгорода
Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии строгого режима, однако до "зоны" он не доедет. По данным Mash, чиновник искупит коррупционные грехи на спецоперациии. Он уже подписал контракт с Минобороны.
Вернувшись домой, Полежаев станет свободным человеком. Правда, он не сможет занимать посты во власти до 2032 года.
Напомним, Константин Полежаев занимал пост руководителя Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству Белгородской области. В июле 2023 года губернатор Вячеслав Гладков уволили его "за систематическое невыполнение своих обязанностей", в том числе некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке после обстрелов со стороны ВСУ. Вскоре его задержали и отправили под домашний арест. Чиновник дал признательные показания. Например, он получил от директора строительной компании два автомобиля премиум-класса на более чем 17 миллионов рублей, а взамен помог бизнесмену в приёмке работ по строительству очистных сооружений в регионе.