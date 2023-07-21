Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев, отвечавший за ЖКХ

Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев, отвечавший за сферу ЖКХ. По данным Лайфа, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Две недели назад губернатор Вячеслав Гладков уволил Полежаева "за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке" после обстрелов украинской армией.

Полежаев был назначен замгубернатора Белгородской области в январе 2019 года и стал руководителем Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. До этого, с 2015 по 2019 год, он был главой администрации Белгорода.