Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признался во взяточничестве
Бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, отвечавший за сферу ЖКХ, признал свою вину в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, замещая должность вице-губернатора, в январе 2022 и 2023 годов Полежаев получил от директора одной из строительных компаний два автомобиля премиум-класса стоимостью более 17 миллионов рублей. Чиновник помог бизнесмену в приёмке работ по строительству очистных сооружений в регионе, а также с заключением контрактов в сфере ЖКХ.
"Вину признаю", — сказал он в зале Свердловского районного суда города Белгорода в ходе заседания в ответ на вопрос представителя прокуратуры.
Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое также поддержали защита и сам Полежаев, после чего судья удалился для принятия решения.
Напомним, с 2015 по 2019 год Полежаев работал главой Администрации Белгорода. В январе 2019-го он получил должность замгубернатора региона и стал руководителем Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. Две недели назад глава области Вячеслав Гладков уволил чиновника "за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке" после обстрелов ВСУ. Накануне Полежаева задержали по подозрению во взяточничестве.