Бывший вице-губернатор Белгородской области Полежаев признался во взяточничестве

Бывший замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев, отвечавший за сферу ЖКХ, признал свою вину в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, замещая должность вице-губернатора, в январе 2022 и 2023 годов Полежаев получил от директора одной из строительных компаний два автомобиля премиум-класса стоимостью более 17 миллионов рублей. Чиновник помог бизнесмену в приёмке работ по строительству очистных сооружений в регионе, а также с заключением контрактов в сфере ЖКХ.

"Вину признаю", — сказал он в зале Свердловского районного суда города Белгорода в ходе заседания в ответ на вопрос представителя прокуратуры.

Сторона обвинения подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которое также поддержали защита и сам Полежаев, после чего судья удалился для принятия решения.