Экс-замгубернатора Белгородской области Полежаева отправили под домашний арест

Свердловский районный суд Белгорода избрал в отношении бывшего замгубернатора области Константина Полежаева, обвиняемого во взяточничестве, меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Постановлением Свердловского районного суда города Белгорода 22 июля 2023 года ходатайство следователя удовлетворено, в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", — говорится в опубликованном сообщении.

Подчёркивается, что следствие ходатайствовало об отправке бывшего чиновника под домашний арест из-за его признания в содеянном. Ведомство предъявило Полежаеву обвинение в совершении двух преступлений по статье "Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Напомним, в январе 2019-го Константин Полежаев был назначен замгубернатора Белгородской области и стал руководителем Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству. Недавно глава региона Вячеслав Гладков уволил его "за систематическое невыполнение своих обязанностей", в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекине и Новой Таволжанке после обстрелов со стороны ВСУ.