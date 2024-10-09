Глава Акимовского округа Запорожской области Юлия Губанова ушла на СВО
Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова. Обложка © Telegram / Евгений Балицкий
Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова решила отправится добровольцем на СВО. Она подписала контракт для прохождения службы в рядах ВС РФ на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он рассказал, что Губанова — мастер спорта по стрельбе. По его словам, она давно хотела применить свои навыки на благо страны. Губернатор отметил, что спортсменка будет проходить службу в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».
«Я горжусь, что в команде Администрации Губернатора и Правительства Запорожской области смелые и самоотверженные люди, которые умеют отдавать все свои силы на построение мирной жизни и приближение победы», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии на специальную военную операцию ушёл министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям региона Пётр Шамаев. Во время отсутствия чиновника на посту его обязанности будет выполнять Герой России Игорь Юргин, который также принимал участие в спецоперации. Кроме того, защищать страну отправился глава администрации башкирского города Сибай Азамат Юлдашбаев. Такое решение 51-летний мэр принял совместно с местным военкомом Ринатом Забировым.