Глава Акимовского округа Запорожской области Юлия Губанова ушла на СВО

Глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Юлия Губанова решила отправится добровольцем на СВО. Она подписала контракт для прохождения службы в рядах ВС РФ на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он рассказал, что Губанова — мастер спорта по стрельбе. По его словам, она давно хотела применить свои навыки на благо страны. Губернатор отметил, что спортсменка будет проходить службу в добровольческом отряде роботизированных электронных комплексов и систем «БАРС-САРМАТ» в звании командира отделения воздушной разведки «Ночные ведьмы 2.0».

«Я горжусь, что в команде Администрации Губернатора и Правительства Запорожской области смелые и самоотверженные люди, которые умеют отдавать все свои силы на построение мирной жизни и приближение победы», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.