Двойник Ди Каприо из Подольска сменил смокинг на форму и ушёл на СВО
Двойник Ди Каприо из Подольска Роман Бурцев ушёл на СВО по контракту
Роман Бурцев (слева), Леонардо Ди Каприо. Обложка © VK / Роман Бурцев, «Великий Гэтсби» реж. Баз Лурман, сценарист Баз Лурман, Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk
Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев, который считается отечественным двойником голливудского Леонардо Ди Каприо. В сентябре он подписал контракт с Минобороны России и ушёл на СВО. Об этом сообщает «Газета.ru».
Двойник Ди Каприо уходит на СВО. Фото © VK / Роман Бурцев
«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — сказал мужчина.
Несколько лет назад из-за схожести с голливудским актёром о Бурцеве стали активно писать в СМИ и соцсетях. С ними фотографировались различные звёзды и приглашали его на передачи.
Однако не всегда схожесть с именитыми людьми приносит успех. Ранее лидер группы «Руки вверх» певец Сергей Жуков возмутился, что его двойник Андрей Белянин зарабатывает деньги на хитах группы.