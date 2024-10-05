Двойник Ди Каприо из Подольска сменил смокинг на форму и ушёл на СВО

Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев, который считается отечественным двойником голливудского Леонардо Ди Каприо. В сентябре он подписал контракт с Минобороны России и ушёл на СВО. Об этом сообщает «Газета.ru».

Двойник Ди Каприо уходит на СВО. Фото © VK / Роман Бурцев

«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — сказал мужчина.

Несколько лет назад из-за схожести с голливудским актёром о Бурцеве стали активно писать в СМИ и соцсетях. С ними фотографировались различные звёзды и приглашали его на передачи.