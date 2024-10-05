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5 октября, 15:57

Двойник Ди Каприо из Подольска сменил смокинг на форму и ушёл на СВО

Двойник Ди Каприо из Подольска Роман Бурцев ушёл на СВО по контракту

Роман Бурцев (слева), Леонардо Ди Каприо. Обложка © VK / Роман Бурцев, «Великий Гэтсби» реж. Баз Лурман, сценарист Баз Лурман, Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

Роман Бурцев (слева), Леонардо Ди Каприо. Обложка © VK / Роман Бурцев, «Великий Гэтсби» реж. Баз Лурман, сценарист Баз Лурман, Крэйг Пирс, Фрэнсис Скотт Фицджеральд / Kinopoisk

Житель подмосковного Подольска Роман Бурцев, который считается отечественным двойником голливудского Леонардо Ди Каприо. В сентябре он подписал контракт с Минобороны России и ушёл на СВО. Об этом сообщает «Газета.ru».

Двойник Ди Каприо уходит на СВО. Фото © VK / Роман Бурцев

Двойник Ди Каприо уходит на СВО. Фото © VK / Роман Бурцев

«19 сентября подписал контракт. Это было сложное решение, думал несколько месяцев. Ни где нахожусь, ни чем занимаюсь, сказать не могу», — сказал мужчина.

Несколько лет назад из-за схожести с голливудским актёром о Бурцеве стали активно писать в СМИ и соцсетях. С ними фотографировались различные звёзды и приглашали его на передачи.

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Однако не всегда схожесть с именитыми людьми приносит успех. Ранее лидер группы «Руки вверх» певец Сергей Жуков возмутился, что его двойник Андрей Белянин зарабатывает деньги на хитах группы.

Полина Никифорова
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