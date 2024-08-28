Московский чиновник-взяточник забеспокоился о Родине и попросился на СВО морпехом

Бывший глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский написал письмо председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Обвиняемый во взяточничестве экс-чиновник попросил отправить его на фронт с целью принести пользу Родине и взять пример с героев-предков. Текст обращения публикует «Коммерсант».

Кибовский посетовал, что пытался подписать контракт с Минобороны РФ с момента заключения под стражу. Однако ни руководство СИЗО, ни пункты отбора на службу не дали ответа. При этом экс-глава департамента стал свидетелем, как всех желающих забирали на фронт из следственного изолятора.

«Полагаю, что я не меньше их заслуживаю такой возможности, тем более сейчас, когда враг топчет курскую землю!» — написал Кибовский.

Автор письма напомнил Бастрыкину о воинских традициях, которые существуют в его семье на протяжении более трёх столетий. Предки бывшего чиновника верой и правдой служили Родине аж с 1658 года, приняв участие почти во всех судьбоносных для России войнах.

«Так было и в годы Северной войны, когда под знаменами Петра I против шведов сражался дворянин Бельской роты полка Смоленской шляхты Яков Кибовский вместе со своим сыном. Так было и в 1812 году, когда на Бородинском поле против французов мужественно стоял в рядах Смоленского ополчения офицер Пётр Кибовский», — отметил подсудимый.

В завершение автор письма напомнил, что имеет за плечами боевой опыт и даже награждён медалью «За службу в морской пехоте». Кибовский изъявил желание присоединиться в зоне СВО к морпехам, но это не обязательное условие.